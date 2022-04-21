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Семеро свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернулись в Россию - РИА Новости, 21.04.2022
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Семеро свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернулись в Россию
Семеро свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернулись в Россию - РИА Новости, 21.04.2022
Семеро свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернулись в Россию
Семеро военнослужащих из Свердловской области, которые попали в плен на Украине в ходе спецоперации, освобождены и возвращены в Россию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:41
2022-04-21T15:41
татьяна москалькова
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
донбасс
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Семеро военнослужащих из Свердловской области, которые попали в плен на Украине в ходе спецоперации, освобождены и возвращены в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова."При обмене военнопленными еще шестерых свердловчан, которые оказались в плену на Украине, вернули на родину. Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в одном из госпиталей и, надеюсь, совсем скоро смогут увидеться с родственниками. Знаю, что ребята уже позвонили близким и рассказали, что с ними все в порядке", – сказала омбудсмен, уточнив, что ранее в область вернулся первый контрактник, освободить которого помогли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Минобороны.Мерзлякова отметила, что "украинская сторона плохо идет навстречу", но работа по возвращению свердловских военнослужащих из плена продолжается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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россия
украина
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татьяна москалькова, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, общество
15:41 21.04.2022
 
Семеро свердловских военных, попавших в плен на Украине, вернулись в Россию

Семерых свердловских военных, попавших в плен на Украине, освободили и вернули в Россию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ
Колонна военной техники ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Колонна военной техники ВС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Семеро военнослужащих из Свердловской области, которые попали в плен на Украине в ходе спецоперации, освобождены и возвращены в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
"При обмене военнопленными еще шестерых свердловчан, которые оказались в плену на Украине, вернули на родину. Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в одном из госпиталей и, надеюсь, совсем скоро смогут увидеться с родственниками. Знаю, что ребята уже позвонили близким и рассказали, что с ними все в порядке", – сказала омбудсмен, уточнив, что ранее в область вернулся первый контрактник, освободить которого помогли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Минобороны.
Мерзлякова отметила, что "украинская сторона плохо идет навстречу", но работа по возвращению свердловских военнослужащих из плена продолжается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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