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Поклонская призвала прекратить пытки российских солдат на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
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Поклонская призвала прекратить пытки российских солдат на Украине
Поклонская призвала прекратить пытки российских солдат на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
Поклонская призвала прекратить пытки российских солдат на Украине
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала лидеров международных организаций повлиять на украинскую сторону и остановить пытки российских... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:43
2022-04-21T11:43
мишель бачелет
украина
россия
донбасс
обсе
оон
владимир путин
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала лидеров международных организаций повлиять на украинскую сторону и остановить пытки российских военнослужащих, попавших в плен."Я направила письмо к лидерам международных организаций с просьбой остановить пытки российских солдат в Украине. Но зная специфику, ответ приходит не всегда", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.В частности, письма отправлены верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, Независимой международной комиссии по расследованию на Украине, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ на Украине, в Совет по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста.Поклонская призвала всех неравнодушных так же написать письма в данные организации на русском или любом другом языке."Обращаюсь ко всем блогерам, артистам и тем, у кого есть хоть какой-то публичный ресурс и сердце: прошу вас осудить пытки и мучения людей, попавших в плен. Сегодня нужна любая поддержка — даже простым словом", - написала она, подчеркнув, что выражает поддержку семьям, родным и близким военнопленных."Фашистские преступления периода Великой Отечественной и Второй мировой войн ушли глубоко в прошлое, но ситуация, которая происходит на наших глазах в Украине, должна получить международную оценку и измениться. Российские военные, участвовавшие в специальной военной операции, находящиеся в плену в Украине, подвергаются жесточайшим истязаниям, пыткам, бесчеловечному отношению", - добавила Поклонская.По ее словам, преступники на Украине осознанно и умышленно калечат пленных."Это преступники, которые не имеют национальности, они даже не могут называться людьми. Потому что то, что и как они делают с ранеными солдатами и офицерами, нельзя передать. Как мне рассказывали врачи, военные, журналисты и просто обычные жители — многим из пленных под видом ампутации отрезаются пальцы, выкалываются глаза, наносятся всевозможные травмы и повреждения, о которых не могу говорить. Все эти действия прямо нарушают все имеющиеся нормы международного права, в том числе и Женевскую конвенцию", - подчеркнула Поклонская.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/konfiskatsiya-1784646565.html
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мишель бачелет, украина, россия, донбасс, обсе, оон, владимир путин, наталья поклонская, в мире
11:43 21.04.2022
 
Поклонская призвала прекратить пытки российских солдат на Украине

Поклонская призвала прекратить пытки российских военных, попавших в плен на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала лидеров международных организаций повлиять на украинскую сторону и остановить пытки российских военнослужащих, попавших в плен.
"Я направила письмо к лидерам международных организаций с просьбой остановить пытки российских солдат в Украине. Но зная специфику, ответ приходит не всегда", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
В частности, письма отправлены верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, Независимой международной комиссии по расследованию на Украине, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ на Украине, в Совет по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста.
Поклонская призвала всех неравнодушных так же написать письма в данные организации на русском или любом другом языке.
"Обращаюсь ко всем блогерам, артистам и тем, у кого есть хоть какой-то публичный ресурс и сердце: прошу вас осудить пытки и мучения людей, попавших в плен. Сегодня нужна любая поддержка — даже простым словом", - написала она, подчеркнув, что выражает поддержку семьям, родным и близким военнопленных.
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"Фашистские преступления периода Великой Отечественной и Второй мировой войн ушли глубоко в прошлое, но ситуация, которая происходит на наших глазах в Украине, должна получить международную оценку и измениться. Российские военные, участвовавшие в специальной военной операции, находящиеся в плену в Украине, подвергаются жесточайшим истязаниям, пыткам, бесчеловечному отношению", - добавила Поклонская.
По ее словам, преступники на Украине осознанно и умышленно калечат пленных.
"Это преступники, которые не имеют национальности, они даже не могут называться людьми. Потому что то, что и как они делают с ранеными солдатами и офицерами, нельзя передать. Как мне рассказывали врачи, военные, журналисты и просто обычные жители — многим из пленных под видом ампутации отрезаются пальцы, выкалываются глаза, наносятся всевозможные травмы и повреждения, о которых не могу говорить. Все эти действия прямо нарушают все имеющиеся нормы международного права, в том числе и Женевскую конвенцию", - подчеркнула Поклонская.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Мишель БачелетУкраинаРоссияДонбассОБСЕООНВладимир ПутинНаталья ПоклонскаяВ мире
 
 
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