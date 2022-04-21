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Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации
Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022
Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации
Российским военным, продолжающим участвовать в операции на Украине, равно как и раненым, а также семьям погибших необходима дополнительная материальная... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:14
2022-04-21T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российским военным, продолжающим участвовать в операции на Украине, равно как и раненым, а также семьям погибших необходима дополнительная материальная поддержка, заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.По его словам, "в отдельных случаях" возможно увековечить память "тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России".Глава государства попросил министра обороны представить "отличившихся воинов" к государственных наградам за их действия в Мариуполе."Я хочу, чтобы они (российские военные. — Прим. ред.) все знали. В нашем понимании они — все герои. В понимании всей России. Они все герои", — добавил Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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безопасность, россия, украина, владимир путин
10:14 21.04.2022 (обновлено: 11:28 21.04.2022)
 
Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации

Путин предложил дополнительно поддержать участвующих в спецоперации на Украине военных

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российским военным, продолжающим участвовать в операции на Украине, равно как и раненым, а также семьям погибших необходима дополнительная материальная поддержка, заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"В этой связи нужно, кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки", — сказал президент.

По его словам, "в отдельных случаях" возможно увековечить память "тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России".
Глава государства попросил министра обороны представить "отличившихся воинов" к государственных наградам за их действия в Мариуполе.
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"Я хочу, чтобы они (российские военные. — Прим. ред.) все знали. В нашем понимании они — все герои. В понимании всей России. Они все герои", — добавил Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Основные эпизоды войны в Донбассе за восемь летРовно восемь лет назад началась война в Донбассе — 14 апреля 2014 года Киев начал АТО. Самое ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.
 
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