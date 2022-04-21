https://ria.ru/20220421/voennye-1784641303.html

Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации

Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.04.2022

Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации

Российским военным, продолжающим участвовать в операции на Украине, равно как и раненым, а также семьям погибших необходима дополнительная материальная... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:14

2022-04-21T10:14

2022-04-21T11:28

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российским военным, продолжающим участвовать в операции на Украине, равно как и раненым, а также семьям погибших необходима дополнительная материальная поддержка, заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.По его словам, "в отдельных случаях" возможно увековечить память "тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России".Глава государства попросил министра обороны представить "отличившихся воинов" к государственных наградам за их действия в Мариуполе."Я хочу, чтобы они (российские военные. — Прим. ред.) все знали. В нашем понимании они — все герои. В понимании всей России. Они все герои", — добавил Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220420/desantnik-1784517315.html

https://ria.ru/20220414/voyna-1783525675.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, владимир путин