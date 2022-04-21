https://ria.ru/20220421/vezd-1784790501.html

МВД Эстонии будет принимать решения о въезде российских артистов в страну

МВД Эстонии будет принимать решения о въезде российских артистов в страну - РИА Новости, 21.04.2022

МВД Эстонии будет принимать решения о въезде российских артистов в страну

МВД Эстонии будет решать, кому из российских артистов можно приехать в страну, контролируя соблюдение недавнего запрета на въезд для сторонников спецоперации РФ РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:44

2022-04-21T19:44

2022-04-21T20:06

в мире

кая каллас

эстония

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70592/80/705928039_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c9c00676a153c0a2045b2760c39e26c.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. МВД Эстонии будет решать, кому из российских артистов можно приехать в страну, контролируя соблюдение недавнего запрета на въезд для сторонников спецоперации РФ на Украине, сообщил в четверг министр внутренних дел Кристиан Яани.Ранее в четверг правительство республики запретило въезд в страну артистам из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине.По словам премьера Каи Каллас. составление списков российских и белорусских артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется, а запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.Глава МВД отметил, что решение правительства - это общее сообщение для всех организаторов мероприятий и концертов, чтобы они не планировали в Эстонии концерты тех российских исполнителей, которые поддерживают действия РФ на Украине."Если все-таки организатор мероприятия хочет пригласить в Эстонию нежелательного артиста, МВД будет запрещать въезд такого человека в Эстонию, исходя из данного конкретного случая. Мы будем выполнять здесь, скажем так, роль стражника, который контролирует выполнение сегодняшней установки правительства", - сказал Яани порталу Delfi.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/estoniya-1784744241.html

эстония

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кая каллас, эстония, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс