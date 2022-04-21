https://ria.ru/20220421/veterinary-1784628265.html
Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов
Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов - РИА Новости, 21.04.2022
Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов
Подавляющее большинство ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в вакцинах и препаратах в течение последнего месяца, говорится в исследовании... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:49
2022-04-21T08:49
2022-04-21T08:49
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общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в вакцинах и препаратах в течение последнего месяца, говорится в исследовании ветеринарного подразделения "Инвитро" Vet Union, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц", - говорится в отчете. Специалисты опросили представителей более 100 ветеринарных клиник по всей стране.Согласно исследованию, ветклиники сообщили в том числе о дефиците вакцин и препаратов для проведения общей анестезии – более 80% опрошенных, антибиотиков – более 50% клиник, противопаразитарных препаратов – более 20%, и нестероидных противовоспалительных средств - также более 20% респондентов."Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен. В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек", - отмечают в подразделении.
https://ria.ru/20220317/korm-1778578452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов
Vet Union: более 93 процентов ветеринарных клиник испытывают дефицит препаратов и вакцин
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в вакцинах и препаратах в течение последнего месяца, говорится в исследовании ветеринарного подразделения "Инвитро" Vet Union, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц", - говорится в отчете. Специалисты опросили представителей более 100 ветеринарных клиник по всей стране.
Согласно исследованию, ветклиники сообщили в том числе о дефиците вакцин и препаратов для проведения общей анестезии – более 80% опрошенных, антибиотиков – более 50% клиник, противопаразитарных препаратов – более 20%, и нестероидных противовоспалительных средств - также более 20% респондентов.
"Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен. В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек", - отмечают в подразделении.