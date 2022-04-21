https://ria.ru/20220421/veterinary-1784628265.html

Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов

Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов - РИА Новости, 21.04.2022

Почти все ветеринарные клиники в России испытывают дефицит препаратов

Подавляющее большинство ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в вакцинах и препаратах в течение последнего месяца, говорится в исследовании... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:49

2022-04-21T08:49

2022-04-21T08:49

россия

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в вакцинах и препаратах в течение последнего месяца, говорится в исследовании ветеринарного подразделения "Инвитро" Vet Union, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц", - говорится в отчете. Специалисты опросили представителей более 100 ветеринарных клиник по всей стране.Согласно исследованию, ветклиники сообщили в том числе о дефиците вакцин и препаратов для проведения общей анестезии – более 80% опрошенных, антибиотиков – более 50% клиник, противопаразитарных препаратов – более 20%, и нестероидных противовоспалительных средств - также более 20% респондентов."Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен. В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек", - отмечают в подразделении.

https://ria.ru/20220317/korm-1778578452.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество