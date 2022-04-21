Рейтинг@Mail.ru
Украинские телевышки прекратят вещание на Крым - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/veschanie-1784625753.html
Украинские телевышки прекратят вещание на Крым
Украинские телевышки прекратят вещание на Крым - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские телевышки прекратят вещание на Крым
Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:11
2022-04-21T08:11
украина
республика крым
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", - сказал Крючков агентству.По его словам, освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/vkhozhdenie-1784623594.html
украина
республика крым
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_483:399:2682:2048_1920x0_80_0_0_f0a7e3c5f0568939a52c79b75c044283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, херсонская область , россия
08:11 21.04.2022
 
Украинские телевышки прекратят вещание на Крым

Украинские телевышки, построенные для вещания на Крым, перенастроят для российских каналов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
"Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", - сказал Крючков агентству.
По его словам, освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также ДНР и ЛНР.
Российский военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
07:47
В Крыму заявили о желании жителей юга Украины войти в состав России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
УкраинаРеспублика КрымХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала