Украинские телевышки прекратят вещание на Крым
Украинские телевышки, построенные для вещания на Крым, перенастроят для российских каналов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
"Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", - сказал Крючков агентству.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.