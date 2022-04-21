https://ria.ru/20220421/veschanie-1784625753.html

Украинские телевышки прекратят вещание на Крым

Украинские телевышки прекратят вещание на Крым - РИА Новости, 21.04.2022

Украинские телевышки прекратят вещание на Крым

Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:11

2022-04-21T08:11

2022-04-21T08:11

украина

республика крым

херсонская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах."Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию", - сказал Крючков агентству.По его словам, освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/vkhozhdenie-1784623594.html

украина

республика крым

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, республика крым, херсонская область , россия