https://ria.ru/20220421/vashington-1784614910.html
В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна"
В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна" - РИА Новости, 21.04.2022
В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна"
Полиция Вашингтона в среду вечером отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за "возможной угрозы от воздушного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:49
2022-04-21T01:49
2022-04-21T02:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Полиция Вашингтона в среду вечером отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за "возможной угрозы от воздушного судна", говорится в заявлении правоохранителей.О каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.Чуть позднее правоохранители опубликовали в своем аккаунте в Twitter новое сообщение, в котором подчеркнули, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности."Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20220420/vashington-1784540191.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
01:49 21.04.2022 (обновлено: 02:00 21.04.2022)
В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна"
Полиция Вашингтона эвакуировала Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна"
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Полиция Вашингтона в среду вечером отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за "возможной угрозы от воздушного судна", говорится в заявлении правоохранителей.
"Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии", - заявили в полиции.
О каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.
Чуть позднее правоохранители опубликовали в своем аккаунте в Twitter новое сообщение, в котором подчеркнули, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.
"Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже", - следует из сообщения.