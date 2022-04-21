https://ria.ru/20220421/vashington-1784614910.html

В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна"

В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна" - РИА Новости, 21.04.2022

В США эвакуировали Капитолий из-за "возможной угрозы от воздушного судна"

Полиция Вашингтона в среду вечером отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за "возможной угрозы от воздушного... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:49

2022-04-21T01:49

2022-04-21T02:00

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Полиция Вашингтона в среду вечером отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за "возможной угрозы от воздушного судна", говорится в заявлении правоохранителей.О каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.Чуть позднее правоохранители опубликовали в своем аккаунте в Twitter новое сообщение, в котором подчеркнули, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности."Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20220420/vashington-1784540191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша