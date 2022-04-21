https://ria.ru/20220421/universitet-1784779738.html

В архангельском САФУ станет больше бюджетных мест по IT-направлениям

В архангельском САФУ станет больше бюджетных мест по IT-направлениям - РИА Новости, 21.04.2022

В архангельском САФУ станет больше бюджетных мест по IT-направлениям

Количество бюджетных мест по IT-направлениям в предстоящем учебном году вырастет почти на 20% в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ), это... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:41

2022-04-21T18:41

2022-04-21T18:41

архангельская область

карское море

арктика

курчатовский институт

звездочка

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 апр – РИА Новости. Количество бюджетных мест по IT-направлениям в предстоящем учебном году вырастет почти на 20% в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ), это соответствует требованиям рынка, сообщил глава Архангельской области Александр Цыбульский в ходе пленарного заседания III Делового форума "Порты Арктики".Бюджетные места в вузах по направлениям, связанным с информационными технологиями, в регионе есть только в САФУ."В нашем Северном (Арктическом) федеральном университете основной прирост бюджетных мест происходит сегодня за счет IT-направлений подготовки. Суммарно по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационная безопасность" на предстоящий учебный год сформировано 280 мест. Это на 55 больше по отношению к прошлогодней приемной кампании", – сказал Цыбульский.Глава региона отметил, что образовательные учреждения региона готовы корректировать действующие учебные планы, ориентируясь на потребности заинтересованных в подготовке специалистов компаний. Однако для этого нужен четкий запрос со стороны работодателей. В частности, в 2020 году по запросу Архангельского морского торгового порта Архангельский техникум строительства и экономики набрал пилотную группу докеров-механизаторов.Кроме того, при активном вовлечении промышленных предприятий региона в учебных заведениях проводится профориентационная работа. Цыбульский добавил, что власти региона в кооперации с представителями отрасли готовы и к созданию учебно-технических центров, которые будут способствовать адаптации и закреплению выпускников на предприятиях.При этом в целом по стране за последние два года количество бюджетных мест в российских вузах увеличилось почти на две тысячи. На новый учебный год предусмотрено порядка 24,5 тысячи бюджетных мест по направлениям в сфере электроники."Сегодня как никогда нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать и обслуживать новые машины и станки", – отметил Цыбульский.Глава региона рассказал также о деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика", который реализует сразу несколько значимых проектов, относящихся к морским перевозкам и судостроению. Это научные исследования, которые проходят во взаимодействии с Государственным океанографическим институтом имени Зубова и Российским государственным гидрометеорологическим университетом.Работы ученых направлены на исследование течений в Баренцевом и Карском морях и состояния ледяного покрова в Арктике. Результаты этой работы уже сегодня позволяют повысить эффективность проводки судов и оценить механическое воздействие льда, например, на добывающие платформы. Кроме того, данные, полученные в ходе научных исследований, дают возможность повысить качество планирования новых проектов.Еще одно исследование, которое провели ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Центра судоремонта "Звездочка", Центрального НИИ конструкционных материалов "Прометей" имени Горынина национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и САФУ, направлено на изучение структуры металлов и порошка для 3D-принтеров, производство деталей на 3D-принтерах.По словам главы региона, эта исследовательская работа сегодня дает возможность изготовления на 3D-принтерах деталей для судов, в том числе тех, которые из-за западных санкций оказались недоступны. Как отметил Цыбульский, это и есть прямое импортозамещение в судоходной промышленности. Уже изготовлены, установлены и работают такие детали, как лопатки турбин для энергетических установок на судах. Опытные образцы судовых винтов сейчас проходят испытания.

https://realty.ria.ru/20220413/universitet-1783252895.html

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783518874.html

карское море

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

карское море, арктика, курчатовский институт, звездочка, общество