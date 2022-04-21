https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html
Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России
Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России - РИА Новости, 21.04.2022
Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России
Вашингтон использовал Украину, чтобы провоцировать Россию и ограничить ее развитие, заявил РИА Новости экс-министр горного дела и металлургии Боливии Альберто... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:18
2022-04-21T23:18
2022-04-21T23:18
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
боливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e13b412d8a9934a503ab2a484a52e19.jpg
МОНТЕВИДЕО, 21 апр - РИА Новости. Вашингтон использовал Украину, чтобы провоцировать Россию и ограничить ее развитие, заявил РИА Новости экс-министр горного дела и металлургии Боливии Альберто Эчасу."Украина – это провокация, которую готовила Северная Америка против России на фоне необратимого ослабления мощи США в последние десятилетия и параллельно укрепления Китая и России", - сказал он."То, что они ищут, это чтобы Москва измотала себя в войнах и таким образом потеряла свою мощь… Речь идет о том, чтобы окружить Россию, снизить ее экономическое и военное развитие. США используют Украину в этой ситуации, что подвергает опасности мир во всем мире", - добавил экс-министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784782815.html
россия
украина
сша
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e2f6b0a8f0e0ac180be9b77eec87a81c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, сша, боливия
Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России
Экс-министр Боливии Эчасу заявил, что США используют Украину, чтобы спровоцировать Россию