https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html

Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России

Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России - РИА Новости, 21.04.2022

Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России

Вашингтон использовал Украину, чтобы провоцировать Россию и ограничить ее развитие, заявил РИА Новости экс-министр горного дела и металлургии Боливии Альберто... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:18

2022-04-21T23:18

2022-04-21T23:18

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МОНТЕВИДЕО, 21 апр - РИА Новости. Вашингтон использовал Украину, чтобы провоцировать Россию и ограничить ее развитие, заявил РИА Новости экс-министр горного дела и металлургии Боливии Альберто Эчасу."Украина – это провокация, которую готовила Северная Америка против России на фоне необратимого ослабления мощи США в последние десятилетия и параллельно укрепления Китая и России", - сказал он."То, что они ищут, это чтобы Москва измотала себя в войнах и таким образом потеряла свою мощь… Речь идет о том, чтобы окружить Россию, снизить ее экономическое и военное развитие. США используют Украину в этой ситуации, что подвергает опасности мир во всем мире", - добавил экс-министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784782815.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, боливия