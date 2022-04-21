https://ria.ru/20220421/ukraina-1784808681.html

Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах

Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах - РИА Новости, 21.04.2022

Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах

Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, сообщил в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:49

2022-04-21T21:49

2022-04-21T21:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено три коридора на запорожском, криворожском и николаевском направлениях, из них нет ни одного в сторону России. Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах", - сообщил он.Мизинцев добавил, что российская сторона ежедневно с 10.00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Он также напомнил о готовности российской стороны в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях для безопасной эвакуаций мирного населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/gumkoridory-1784596170.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mariupol-1784590609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика