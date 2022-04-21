Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах
Минобороны: Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода "Азовсталь"
Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода "Азовсталь". Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной на текущие сутки заявлено три коридора на запорожском, криворожском и николаевском направлениях, из них нет ни одного в сторону России. Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах", - сообщил он.
Мизинцев добавил, что российская сторона ежедневно с 10.00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Он также напомнил о готовности российской стороны в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях для безопасной эвакуаций мирного населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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