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Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784808681.html
Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах
Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах - РИА Новости, 21.04.2022
Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах
Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, сообщил в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:49
2022-04-21T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинской стороной на текущие сутки заявлено три коридора на запорожском, криворожском и николаевском направлениях, из них нет ни одного в сторону России. Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах", - сообщил он.Мизинцев добавил, что российская сторона ежедневно с 10.00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Он также напомнил о готовности российской стороны в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях для безопасной эвакуаций мирного населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/gumkoridory-1784596170.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mariupol-1784590609.html
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украина
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика
21:49 21.04.2022
 
Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах

Минобороны: Россия соблюдает режим тишины и на заявленных Украиной гумкоридорах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода "Азовсталь"
Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех, в том числе трех заявленных украинской стороной, гуманитарных коридорах, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной на текущие сутки заявлено три коридора на запорожском, криворожском и николаевском направлениях, из них нет ни одного в сторону России. Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах", - сообщил он.
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 21:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова развернуть гумкоридоры для выхода мирных граждан
Мизинцев добавил, что российская сторона ежедневно с 10.00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Он также напомнил о готовности российской стороны в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях для безопасной эвакуаций мирного населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 21:14В мире
Через гумкоридоры в Мариуполе эвакуировали еще 127 горожан
 
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