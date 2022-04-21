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США поставят Киеву специально разработанные беспилотники - РИА Новости, 21.04.2022
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США поставят Киеву специально разработанные беспилотники
США поставят Киеву специально разработанные беспилотники - РИА Новости, 21.04.2022
США поставят Киеву специально разработанные беспилотники
Тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, о поставках которых Киеву объявил в четверг президент США Джо Байден, были разработаны специально под... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:39
2022-04-21T20:40
в мире
джо байден
сша
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, о поставках которых Киеву объявил в четверг президент США Джо Байден, были разработаны специально под нужды украинских военных, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины", - сообщил представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.Он уточнил, что США намерены обучить украинских военнослужащих управлению этими беспилотными системами."Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с вооруженными силами Украины", - отметили в Пентагоне.Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/pentagon-1784776318.html
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в мире, джо байден, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
20:39 21.04.2022 (обновлено: 20:40 21.04.2022)
 
США поставят Киеву специально разработанные беспилотники

США поставят Киеву беспилотники, разработанные специально для Украины

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, о поставках которых Киеву объявил в четверг президент США Джо Байден, были разработаны специально под нужды украинских военных, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины", - сообщил представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
18:29В мире
В Пентагоне рассказали, что включает в себя новая военная помощь Украине
Он уточнил, что США намерены обучить украинских военнослужащих управлению этими беспилотными системами.
"Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с вооруженными силами Украины", - отметили в Пентагоне.
Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.
Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.
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В миреДжо БайденСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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