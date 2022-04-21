https://ria.ru/20220421/ukraina-1784800625.html

США поставят Киеву специально разработанные беспилотники

США поставят Киеву специально разработанные беспилотники - РИА Новости, 21.04.2022

США поставят Киеву специально разработанные беспилотники

Тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, о поставках которых Киеву объявил в четверг президент США Джо Байден, были разработаны специально под... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:39

2022-04-21T20:39

2022-04-21T20:40

в мире

джо байден

сша

украина

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, о поставках которых Киеву объявил в четверг президент США Джо Байден, были разработаны специально под нужды украинских военных, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины", - сообщил представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.Он уточнил, что США намерены обучить украинских военнослужащих управлению этими беспилотными системами."Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с вооруженными силами Украины", - отметили в Пентагоне.Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/pentagon-1784776318.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784783247.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины