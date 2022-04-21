20:39 21.04.2022 (обновлено: 20:40 21.04.2022)
США поставят Киеву специально разработанные беспилотники
США поставят Киеву беспилотники, разработанные специально для Украины
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Тактические беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost, о поставках которых Киеву объявил в четверг президент США Джо Байден, были разработаны специально под нужды украинских военных, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины", - сообщил представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.
Он уточнил, что США намерены обучить украинских военнослужащих управлению этими беспилотными системами.
"Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с вооруженными силами Украины", - отметили в Пентагоне.
Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.
Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.