https://ria.ru/20220421/ukraina-1784790842.html

Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС

Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС - РИА Новости, 21.04.2022

Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС

Украина сообщила МАГАТЭ, что спустя три недели после ухода российских военных с площадки Чернобыльской АЭС ротация персонала на объекте теперь происходит на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:47

2022-04-21T19:47

2022-04-21T19:55

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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Украина сообщила МАГАТЭ, что спустя три недели после ухода российских военных с площадки Чернобыльской АЭС ротация персонала на объекте теперь происходит на регулярной основе и в соответствии с планом, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Очень хорошо, что персонал на этом важном ядерном объекте теперь может выполнять свою деятельность в более нормальной обстановке после многих недель работы в очень тяжелых условиях, когда они могут возвращаться домой для отдыха и регулярно видеть свои семьи. Они продемонстрировали замечательное мужество и стойкость, продолжая выполнять свои жизненно важные обязанности и во время конфликта. Когда я посещу это место в конце этого месяца, я смогу поблагодарить их лично", - заявил Гросси, текст его заявления опубликован на сайте МАГАТЭ.Киев во вторник информировал МАГАТЭ о восстановлении прямой связи между национальным регулирующим органом Украины и Чернобыльской АЭС спустя более месяца после ее потери.Гросси планирует в конце апреля возглавить миссию экспертов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/magate-1781333909.html

https://ria.ru/20220401/magate-1781275781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, киев, чернобыльская аэс, магатэ