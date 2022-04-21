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Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС - РИА Новости, 21.04.2022
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Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС
Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС - РИА Новости, 21.04.2022
Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС
Украина сообщила МАГАТЭ, что спустя три недели после ухода российских военных с площадки Чернобыльской АЭС ротация персонала на объекте теперь происходит на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:47
2022-04-21T19:55
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
чернобыльская аэс
магатэ
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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Украина сообщила МАГАТЭ, что спустя три недели после ухода российских военных с площадки Чернобыльской АЭС ротация персонала на объекте теперь происходит на регулярной основе и в соответствии с планом, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Очень хорошо, что персонал на этом важном ядерном объекте теперь может выполнять свою деятельность в более нормальной обстановке после многих недель работы в очень тяжелых условиях, когда они могут возвращаться домой для отдыха и регулярно видеть свои семьи. Они продемонстрировали замечательное мужество и стойкость, продолжая выполнять свои жизненно важные обязанности и во время конфликта. Когда я посещу это место в конце этого месяца, я смогу поблагодарить их лично", - заявил Гросси, текст его заявления опубликован на сайте МАГАТЭ.Киев во вторник информировал МАГАТЭ о восстановлении прямой связи между национальным регулирующим органом Украины и Чернобыльской АЭС спустя более месяца после ее потери.Гросси планирует в конце апреля возглавить миссию экспертов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, чернобыльская аэс, магатэ
19:47 21.04.2022 (обновлено: 19:55 21.04.2022)
 
Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС

Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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ВЕНА, 21 апр - РИА Новости. Украина сообщила МАГАТЭ, что спустя три недели после ухода российских военных с площадки Чернобыльской АЭС ротация персонала на объекте теперь происходит на регулярной основе и в соответствии с планом, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Очень хорошо, что персонал на этом важном ядерном объекте теперь может выполнять свою деятельность в более нормальной обстановке после многих недель работы в очень тяжелых условиях, когда они могут возвращаться домой для отдыха и регулярно видеть свои семьи. Они продемонстрировали замечательное мужество и стойкость, продолжая выполнять свои жизненно важные обязанности и во время конфликта. Когда я посещу это место в конце этого месяца, я смогу поблагодарить их лично", - заявил Гросси, текст его заявления опубликован на сайте МАГАТЭ.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 16:32
МАГАТЭ не планирует размещать большое количество экспертов на Украине
Киев во вторник информировал МАГАТЭ о восстановлении прямой связи между национальным регулирующим органом Украины и Чернобыльской АЭС спустя более месяца после ее потери.
Гросси планирует в конце апреля возглавить миссию экспертов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:31
МАГАТЭ на следующей неделе начнет миссии на ядерные объекты Украины
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевЧернобыльская АЭСМАГАТЭ
 
 
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