https://ria.ru/20220421/ukraina-1784782815.html

США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД

США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2022

США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить спецоперацию... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:57

2022-04-21T18:57

2022-04-21T19:01

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить спецоперацию России, но положение Киева безнадежно."У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам", - сказал Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784756076.html

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины