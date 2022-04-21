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США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2022
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США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД
США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2022
США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД
Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить спецоперацию... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:57
2022-04-21T19:01
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить спецоперацию России, но положение Киева безнадежно."У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам", - сказал Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
18:57 21.04.2022 (обновлено: 19:01 21.04.2022)
 
США хотят замедлить российскую спецоперацию на Украине, заявили в МИД

В МИД заявили, что США, наращивая поставки оружия на Украину, хотят замедлить спецоперацию

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что США, наращивая поставки оружия Украине, стремятся замедлить спецоперацию России, но положение Киева безнадежно.
"У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчет понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам", - сказал Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме. 21 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
17:07
США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов
 
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