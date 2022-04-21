https://ria.ru/20220421/ukraina-1784669271.html

За Украину никто воевать не собирается, считают в Госдуме

За Украину никто воевать не собирается, считают в Госдуме - РИА Новости, 21.04.2022

За Украину никто воевать не собирается, считают в Госдуме

Становиться гарантом безопасности для Украины и воевать за нее никто не собирается, это подтверждается позицией ряда ведущих стран мира, заявил РИА Новости член РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:01

2022-04-21T12:01

2022-04-21T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

госдума рф

дмитрий белик

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Становиться гарантом безопасности для Украины и воевать за нее никто не собирается, это подтверждается позицией ряда ведущих стран мира, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не против того, чтобы стать гарантом для Украины, но Киев требует, чтобы это произошло по примеру пятого пункта устава НАТО. По его словам, "против этого выступают и США, и Великобритания, и мы". Статья 5 устава НАТО в числе прочего гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону - ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом"."Фактически Анкара озвучила ключевой месседж: никто в мире сегодня не собирается воевать за Украину. Очевидно, что ведущие страны мира прекрасно понимают игру Киева, готового воевать за свои шкурные интересы не только до последнего украинца, но и привлечь на свою защиту армии других стран", - подчеркнул Белик, комментируя заявление Чавушоглу. По мнению парламентария, выдвигая требования о гарантиях безопасности, "украинская сторона только подтверждает тезис о бесполезности ведения каких-либо переговоров с официальным Киевом".

https://ria.ru/20220419/nato-1784369034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, дмитрий белик, украина, нато, ситуация в днр и лнр