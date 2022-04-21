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ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 21.04.2022
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ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск
ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 21.04.2022
ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за ночь 20 районов, где сосредотачивалась живая сила и военная техника украинских войск, заявил в РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:50
2022-04-21T10:50
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
донбасс
войска воздушно-космической обороны
в мире
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за ночь 20 районов, где сосредотачивалась живая сила и военная техника украинских войск, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, в мире
10:50 21.04.2022
 
ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск

ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск и техники

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомандный пункт управления учений
Командный пункт управления учений - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за ночь 20 районов, где сосредотачивалась живая сила и военная техника украинских войск, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка", - сказал Конашенков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
Владимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаДонбассВойска воздушно-космической обороныВ мире
 
 
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