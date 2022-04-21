https://ria.ru/20220421/ukraina-1784650122.html

ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск

ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 21.04.2022

ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за ночь 20 районов, где сосредотачивалась живая сила и военная техника украинских войск, заявил в РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:50

2022-04-21T10:50

2022-04-21T10:50

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

донбасс

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в мире

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за ночь 20 районов, где сосредотачивалась живая сила и военная техника украинских войск, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/ptitsefabrika-1784619334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, войска воздушно-космической обороны, в мире