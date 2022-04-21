https://ria.ru/20220421/ukraina-1784649236.html

Россия за сутки нанесла удары по 1001 военному объекту на Украине

Россия за сутки нанесла удары по 1001 военному объекту на Украине - РИА Новости, 21.04.2022

Россия за сутки нанесла удары по 1001 военному объекту на Украине

Ракетные войска и артиллерия РФ за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:45

2022-04-21T10:45

2022-04-21T10:51

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001 военному объекту Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что в их числе поражены 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а также 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области.

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия