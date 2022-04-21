19:52 21.04.2022 (обновлено: 20:49 21.04.2022)
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в районе Попасной
МО: российские военные поразили пункт управления ВСУ в районе Попасной
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ около Попасной, заявил в четверг официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов", — сказал он.
Кроме того, российские ВС уничтожили склады боеприпасов у Шнурков и Славянска, а также поразили живую силу и технику украинских войск в районе Черкасского и Александровки, в результате чего ликвидировали до 120 националистов, более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
Ракетным войскам и артиллерии удалось поразить 450 военных объектов, в том числе 14 пунктов управления, 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково и Новая Дмитровка Харьковской области.
13 апреля, 08:00Почему Запад боится денацификации Украины
Оперативно-тактическая авиация уничтожила 64 военных объекта, среди которых 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники у Красного Лимана и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Запорожья.
Кроме того, российские силы ПВО сбили БПЛА около населенного пункта Ясное Донецкой области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.
19 апреля, 08:39Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.