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Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
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Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи - РИА Новости, 21.04.2022
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи
Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:59
2022-04-21T15:02
туризм
туризм
новости - туризм
россия
туристы
правительство рф
михаил мишустин
кешбэк
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся в регионах с закрытыми аэропортами, а также поддержать спрос за счет программы кешбэка. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости."Просим вас рассмотреть возможность предоставления объектам размещения в регионах с закрытыми аэропортами субсидий на поддержание деятельности", – говорится в письме. Также турагенты попросили о поддержке транспортных маршрутов и о запуске следующего этапа программы кешбэка за поездки по России.Эксперты отмечают, что отели и иные объекты коллективного размещения в регионах с закрытыми аэропортами переживают трудности с заполняемостью, продолжая нести расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчислять налоги, выплачивать заработную плату сотрудникам.
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туризм, новости - туризм, россия, туристы, правительство рф, михаил мишустин, кешбэк, отели
14:59 21.04.2022 (обновлено: 15:02 21.04.2022)
 
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи

Альянс туристических агентств попросил поддержать отели в регионах с закрытыми аэропортами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся в регионах с закрытыми аэропортами, а также поддержать спрос за счет программы кешбэка. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас рассмотреть возможность предоставления объектам размещения в регионах с закрытыми аэропортами субсидий на поддержание деятельности", – говорится в письме. Также турагенты попросили о поддержке транспортных маршрутов и о запуске следующего этапа программы кешбэка за поездки по России.
Эксперты отмечают, что отели и иные объекты коллективного размещения в регионах с закрытыми аэропортами переживают трудности с заполняемостью, продолжая нести расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчислять налоги, выплачивать заработную плату сотрудникам.
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