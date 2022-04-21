https://ria.ru/20220421/turagenty-1784690930.html

Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи

Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи - РИА Новости, 21.04.2022

Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи

Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:59

2022-04-21T14:59

2022-04-21T15:02

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся в регионах с закрытыми аэропортами, а также поддержать спрос за счет программы кешбэка. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости."Просим вас рассмотреть возможность предоставления объектам размещения в регионах с закрытыми аэропортами субсидий на поддержание деятельности", – говорится в письме. Также турагенты попросили о поддержке транспортных маршрутов и о запуске следующего этапа программы кешбэка за поездки по России.Эксперты отмечают, что отели и иные объекты коллективного размещения в регионах с закрытыми аэропортами переживают трудности с заполняемостью, продолжая нести расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчислять налоги, выплачивать заработную плату сотрудникам.

https://ria.ru/20220418/polety-1784025289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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