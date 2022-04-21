https://ria.ru/20220421/turagenty-1784690930.html
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи - РИА Новости, 21.04.2022
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи
Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:59
2022-04-21T14:59
2022-04-21T15:02
туризм
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Альянс туристических агентств (АТА) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой субсидировать размещение в отелях, которые находятся в регионах с закрытыми аэропортами, а также поддержать спрос за счет программы кешбэка. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости."Просим вас рассмотреть возможность предоставления объектам размещения в регионах с закрытыми аэропортами субсидий на поддержание деятельности", – говорится в письме. Также турагенты попросили о поддержке транспортных маршрутов и о запуске следующего этапа программы кешбэка за поездки по России.Эксперты отмечают, что отели и иные объекты коллективного размещения в регионах с закрытыми аэропортами переживают трудности с заполняемостью, продолжая нести расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчислять налоги, выплачивать заработную плату сотрудникам.
https://ria.ru/20220418/polety-1784025289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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14:59 21.04.2022 (обновлено: 15:02 21.04.2022)
Альянс туристических агентств попросил правительство о помощи
Альянс туристических агентств попросил поддержать отели в регионах с закрытыми аэропортами