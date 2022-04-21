https://ria.ru/20220421/tsb-1784719259.html

Госдума назначила Габунию, Заботкина и Исаева членами совета директоров ЦБ

Госдума назначила Габунию, Заботкина и Исаева членами совета директоров ЦБ - РИА Новости, 21.04.2022

Госдума назначила Габунию, Заботкина и Исаева членами совета директоров ЦБ

Госдума назначила заместителей председателя Банка России Филиппа Габунию, Алексея Заботкина и Юрия Исаева членами совета директоров ЦБ. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:48

2022-04-21T14:48

2022-04-21T14:48

экономика

филипп габуния

алексей заботкин

юрий исаев

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

политика

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума назначила заместителей председателя Банка России Филиппа Габунию, Алексея Заботкина и Юрия Исаева членами совета директоров ЦБ.Габуния до назначения в январе текущего года зампредом ЦБ возглавлял департамент страхового рынка Банка России, а Исаев до перехода в январе на должность зампреда ЦБ возглавлял Агентство по страхованию вкладов. Заботкин, ставший зампредом в июне 2020 года, до этого возглавлял департамент денежно-кредитной политики ЦБ.Совет директоров Банка России - это коллегиальный орган управления. Согласно закону о Банке России, в него входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ.Помимо новичков и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в совет директоров регулятора входят ее первые заместители Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Ксения Юдаева, Владимир Чистюхин и заместители Руслан Вестеровский, Алексей Гузнов, Ольга Полякова, а также руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова и советник председателя ЦБ Алексей Симановский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/gosduma-1784706703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, филипп габуния, алексей заботкин, юрий исаев, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, политика, россия