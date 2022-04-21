https://ria.ru/20220421/tsb-1784645907.html

ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ставки

ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ставки - РИА Новости, 21.04.2022

ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ставки

Перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля, регулятор все еще намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:32

2022-04-21T10:32

2022-04-21T11:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля, регулятор все еще намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17% (с 20% - ред.). И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях", - сказала она.Глава ЦБ напомнила, что снижение обменного курса рубля, начавшиеся распродажи акций и облигаций, а также то, что граждане стали забирать деньги из банков, все это стало создавать прямые угрозы для финансовой устойчивости, могло привести к скачку инфляции. "Чтобы справиться с этим первым шоком, Банк России 28 февраля повысил ключевую ставку до 20%. Эта мера сработала. Люди от снятия наличных со счетов, от эмоциональных покупок товаров и услуг возвращают средства на депозиты. И сейчас подавляющая часть денежных средств уже вернулась в банки. Мера также позволила быстро стабилизировать ситуацию на валютном рынке и справиться с всплеском инфляции", - отметила Набиуллина.Глава ЦБ заявила, что высокая ставка была временной вынужденной мерой для острой фазы кризиса, хотя такая ставка действительно делает менее доступным кредит. "Благодаря ей мы не допускаем разгона инфляции. А это означает, что не зашкалят и долгосрочные ставки. Они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и снижения инфляции", - отметила она.Также, возвращение средств вкладчиков в банки благодаря привлекательным ставкам по депозитам позволяет банкам сохранять ресурсы для расширения кредитования. "Практически во всех фракциях задавался вопрос, надо ли было повышать так ставку. Могу сказать: пропустив вот эту фазу антикризисного такого регулирования, мы просто не смогли бы перейти к работе по обеспечению доступного кредита", - обратила внимание Набиуллина.Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.При этом на прошлой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно сокращать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян. В то же время ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/nabiullina-1784130270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/mayning-1782024710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина