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Украинские военные ночью запускали "Точки-У" в сторону России и Донбасса

Украинские военные ночью запускали "Точки-У" в сторону России и Донбасса - РИА Новости, 21.04.2022

Украинские военные ночью запускали "Точки-У" в сторону России и Донбасса

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что украинские военные ночью запускали ракеты "Точка-У" в сторону России и республик Донбасса, данных о жертвах и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:02

2022-04-21T09:02

2022-04-21T09:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

донбасс

родион мирошник

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что украинские военные ночью запускали ракеты "Точка-У" в сторону России и республик Донбасса, данных о жертвах и пострадавших нет, скорее всего, все ракеты были перехвачены силами ПВО."Всю ночь были сообщения, что были "выходы" "Точки У". Благо сработала ПВО, (ракеты - ред.) направлялись в сторону РФ и в сторону ЛНР и ДНР. Но нет данных о приземлении, значит, ПВО сработала нормально. Нет данных о жертвах", - сказал он в эфире программы "Соловьев Live".По его словам в ЛНР основные действия разворачиваются вокруг Северодонецка, Лисичанска и Рубежного."Можно с уверенностью говорить, что Рубежное практически зачищено, идет зачистка на окраинах", - добавил он."Сейчас все понимают, что военные действия в донбасском укрепрайоне - я уж не знаю будет ли это главное сражение, но по крайней мере что оно будет ключевым и для многих наблюдателей извне станет каким-то решающим - они будут принимать свои решения об отношении к Украине, будущему Украины, ее оставшейся части", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс, родион мирошник, луганская народная республика