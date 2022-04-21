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Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР
Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:03
2022-04-21T05:03
2022-04-21T05:03
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 апр – РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими властями районы Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель администрации ЛНР."В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова", - сказал собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в подконтрольном России Купянске – третьем по величине городе Харьковской области – внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель временной гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что отключение электричества в Купянске, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это было, по его словам, из Харькова.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784576387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, луганская народная республика
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в городе Счастье в ЛНР