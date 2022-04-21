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Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР
Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:03
2022-04-21T05:03
в мире
харьков
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 апр – РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими властями районы Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель администрации ЛНР."В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова", - сказал собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в подконтрольном России Купянске – третьем по величине городе Харьковской области – внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель временной гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что отключение электричества в Купянске, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это было, по его словам, из Харькова.
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харьков
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в мире, харьков, луганская народная республика
05:03 21.04.2022
 
Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР

Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в городе Счастье в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице
Мужчина с мальчиком на улице - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 21 апр – РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими властями районы Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель администрации ЛНР.
"В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова", - сказал собеседник агентства.
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Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в подконтрольном России Купянске – третьем по величине городе Харьковской области – внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель временной гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что отключение электричества в Купянске, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это было, по его словам, из Харькова.
 
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