https://ria.ru/20220421/tets-1784619117.html

Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР

Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022

Обесточенные Украиной районы Харьковской области запитают от ТЭЦ в ЛНР

Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T05:03

2022-04-21T05:03

2022-04-21T05:03

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ЛУГАНСК, 21 апр – РИА Новости. Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими властями районы Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель администрации ЛНР."В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова", - сказал собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в подконтрольном России Купянске – третьем по величине городе Харьковской области – внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель временной гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что отключение электричества в Купянске, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это было, по его словам, из Харькова.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784576387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, харьков, луганская народная республика