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Синоптики анонсировали потепление в Москве до плюс 20 градусов - РИА Новости, 21.04.2022
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Синоптики анонсировали потепление в Москве до плюс 20 градусов
Синоптики анонсировали потепление в Москве до плюс 20 градусов - РИА Новости, 21.04.2022
Синоптики анонсировали потепление в Москве до плюс 20 градусов
Столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку плюс 20 в Москве во вторник, это показатели мая, возможны и грозы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:25
2022-04-21T11:30
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку плюс 20 в Москве во вторник, это показатели мая, возможны и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня ожидаются аномальные дожди, выпадет по максимальным оценкам до 15 миллиметров осадков, или 35% месячной нормы. Вечером дождь закончится, после этого ситуация начнет выправляться. В пятницу уже потеплеет: ночью плюс 1 - плюс 6, днем плюс 9 - плюс 14. Осадки маловероятны, хотя облаков еще немало будет", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в пасхальные выходные ожидается начало мощного потепления. В субботу ночью будет плюс 2 - плюс 7, днем плюс 11 - плюс 16. В воскресенье в пасхальную ночь - без осадков, переменная облачность, плюс 5 - плюс 7 в столице, в Подмосковье плюс 3 - плюс 8. В дневные часы воскресенья ожидается до плюс 14 - плюс 16, а по области плюс 12 - плюс 17. "То есть, Пасха станет отправной точкой, после чего весна пойдет в наступление по всем фронтам", - уточнил синоптик."На следующей неделе жителей Центральной России ждет майское тепло и первые плюс 20. В понедельник ночью плюс 5 - плюс 10, днем плюс 14 - плюс 19, не обойдется без локальных дождей, в основном в темное время суток. Во вторник ночью будет плюс 7 - плюс 12 в условиях ливневых дождей, днем выглянет солнце, даже могут прогреметь первые внутримассовые грозы. Но это все лишь будет украшать прогноз, потому что столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне буду штурмовать отметку в плюс 20. В Москве это плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 16 - плюс 21. Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20220421/dozhd-1784613854.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец
11:25 21.04.2022 (обновлено: 11:30 21.04.2022)
 
Синоптики анонсировали потепление в Москве до плюс 20 градусов

Синоптик "Фобоса" Тишковец: температура в Москве во вторник поднимется до плюс 20 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в одном из парков Москвы
Люди в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку плюс 20 в Москве во вторник, это показатели мая, возможны и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня ожидаются аномальные дожди, выпадет по максимальным оценкам до 15 миллиметров осадков, или 35% месячной нормы. Вечером дождь закончится, после этого ситуация начнет выправляться. В пятницу уже потеплеет: ночью плюс 1 - плюс 6, днем плюс 9 - плюс 14. Осадки маловероятны, хотя облаков еще немало будет", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что в пасхальные выходные ожидается начало мощного потепления. В субботу ночью будет плюс 2 - плюс 7, днем плюс 11 - плюс 16. В воскресенье в пасхальную ночь - без осадков, переменная облачность, плюс 5 - плюс 7 в столице, в Подмосковье плюс 3 - плюс 8. В дневные часы воскресенья ожидается до плюс 14 - плюс 16, а по области плюс 12 - плюс 17. "То есть, Пасха станет отправной точкой, после чего весна пойдет в наступление по всем фронтам", - уточнил синоптик.
"На следующей неделе жителей Центральной России ждет майское тепло и первые плюс 20. В понедельник ночью плюс 5 - плюс 10, днем плюс 14 - плюс 19, не обойдется без локальных дождей, в основном в темное время суток. Во вторник ночью будет плюс 7 - плюс 12 в условиях ливневых дождей, днем выглянет солнце, даже могут прогреметь первые внутримассовые грозы. Но это все лишь будет украшать прогноз, потому что столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне буду штурмовать отметку в плюс 20. В Москве это плюс 18 - плюс 20, по области - плюс 16 - плюс 21. Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов", - добавил метеоролог.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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