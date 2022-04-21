Рейтинг@Mail.ru
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/tayvan-1784624180.html
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ
Тайвань заметно ускорил время производства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:56
2022-04-21T07:56
в мире
тайвань
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146136/45/1461364500_0:377:5000:3190_1920x0_80_0_0_c74b663afc4f2e78b5c41a2fd96288e5.jpg
ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Тайвань заметно ускорил время производства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны.Как отмечается в сообщении, тайваньская компания Lungteh Shipbuilding, которая занимается производством корветов класса "Тоцзян", смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев. Этого удалось достичь, в частности, благодаря увеличению численности работников на верфи.Пять кораблей класса "Тоцзян" будут доставлены "в следующем году", пишет агентство со ссылкой на министерство обороны острова.Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II.Всего планируется построить 11 корветов класса "Тоцзян" для ВМС Тайваня.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mid-1784571243.html
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146136/45/1461364500_123:0:4878:3566_1920x0_80_0_0_3804928a3b98ef23c9c51b87f98aced1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай
07:56 21.04.2022
 
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ

СNA: Тайвань ускорил производство многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян"

© AP Photo / Johnson LaiТайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Тайвань заметно ускорил время производства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны.
Как отмечается в сообщении, тайваньская компания Lungteh Shipbuilding, которая занимается производством корветов класса "Тоцзян", смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев. Этого удалось достичь, в частности, благодаря увеличению численности работников на верфи.
Пять кораблей класса "Тоцзян" будут доставлены "в следующем году", пишет агентство со ссылкой на министерство обороны острова.
Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II.
Всего планируется построить 11 корветов класса "Тоцзян" для ВМС Тайваня.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:04В мире
В МИД РФ рассказали о сходстве действий США в отношении Украины и Тайваня
 
В миреТайваньКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала