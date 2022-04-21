https://ria.ru/20220421/tayvan-1784624180.html
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ
Тайвань заметно ускорил время производства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:56
2022-04-21T07:56
2022-04-21T07:56
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ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Тайвань заметно ускорил время производства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны.Как отмечается в сообщении, тайваньская компания Lungteh Shipbuilding, которая занимается производством корветов класса "Тоцзян", смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев. Этого удалось достичь, в частности, благодаря увеличению численности работников на верфи.Пять кораблей класса "Тоцзян" будут доставлены "в следующем году", пишет агентство со ссылкой на министерство обороны острова.Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II.Всего планируется построить 11 корветов класса "Тоцзян" для ВМС Тайваня.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mid-1784571243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай
Тайвань ускорил производство корветов, сообщили СМИ
СNA: Тайвань ускорил производство многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян"
ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости.
Тайвань заметно ускорил время производства многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей, сообщает
Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) cо ссылкой на минобороны.
Как отмечается в сообщении, тайваньская компания Lungteh Shipbuilding, которая занимается производством корветов класса "Тоцзян", смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев. Этого удалось достичь, в частности, благодаря увеличению численности работников на верфи.
Пять кораблей класса "Тоцзян" будут доставлены "в следующем году", пишет агентство со ссылкой на министерство обороны острова.
Многоцелевой малозаметный корвет класса "Тоцзян" является волнопронизывающим катамараном, его длина составляет 60,4 метра, а ширина 14 метров. Корвет способен развивать скорость до 70 километров в час. "Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II.
Всего планируется построить 11 корветов класса "Тоцзян" для ВМС Тайваня
.
Официальные отношения между центральным правительством КНР
и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.