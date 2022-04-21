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СМИ: Германия готовится поставить Украине танки Т-72 при помощи Словении - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/tanki-1784715213.html
СМИ: Германия готовится поставить Украине танки Т-72 при помощи Словении
СМИ: Германия готовится поставить Украине танки Т-72 при помощи Словении - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: Германия готовится поставить Украине танки Т-72 при помощи Словении
Правительство Германии ведет подготовку к поставкам Украине танков Т-72 при помощи Словении, операция может пройти в рамках так называемого кругового обмена –... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:36
2022-04-21T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
кристина ламбрехт
украина
россия
германия
минобороны германии
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БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости. Правительство Германии ведет подготовку к поставкам Украине танков Т-72 при помощи Словении, операция может пройти в рамках так называемого кругового обмена – Любляна направит Киеву танки, взамен Берлин поставит в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, сообщил телеканал n-tv.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Помимо Marder и Fuchs Словения также выразила желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma, сообщил телеканал.Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что предоставление Киеву тяжелого вооружения из запасов бундесвера не предусмотрено. Глава ведомства Кристина Ламбрехт подтвердила это в четверг в эфире n-tv, добавив, что немецкие военные будет обучать украинских военных работе с танковыми гаубицами типа 2000, которые планируется предоставить Киеву со стороны Нидерландов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784682493.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
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в мире, сергей лавров, кристина ламбрехт, украина, россия, германия, минобороны германии, словения
14:36 21.04.2022
 
СМИ: Германия готовится поставить Украине танки Т-72 при помощи Словении

N-tv: Германия готовится поставить Украине танки Т-72 при помощи Словении

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости. Правительство Германии ведет подготовку к поставкам Украине танков Т-72 при помощи Словении, операция может пройти в рамках так называемого кругового обмена – Любляна направит Киеву танки, взамен Берлин поставит в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, сообщил телеканал n-tv.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Помимо Marder и Fuchs Словения также выразила желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma, сообщил телеканал.
Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что предоставление Киеву тяжелого вооружения из запасов бундесвера не предусмотрено. Глава ведомства Кристина Ламбрехт подтвердила это в четверг в эфире n-tv, добавив, что немецкие военные будет обучать украинских военных работе с танковыми гаубицами типа 2000, которые планируется предоставить Киеву со стороны Нидерландов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровКристина ЛамбрехтУкраинаРоссияГерманияМинобороны ГерманииСловения
 
 
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