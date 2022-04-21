https://ria.ru/20220421/svyaz-1784631566.html

Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах - РИА Новости, 21.04.2022

Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 году операторов связи от выплаты в 1,2% от их выручки на развитие связи в малых населенных... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:18

2022-04-21T09:18

2022-04-21T09:18

экономика

андрей белоусов

денис кусков

ростелеком

билайн

мегафон

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 году операторов связи от выплаты в 1,2% от их выручки на развитие связи в малых населенных пунктах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.Соответствующая льгота содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций недружественных стран, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточняется в сообщении.По данным издания, работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор - государственный "Ростелеком". Он использует для этого средства из резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Источники сообщают, что эти выплаты производятся ежеквартально и они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.Представитель Минцифры подтвердил изданию, что предложение ввести мораторий на отчисления в резерв в 2022 году прорабатывается. Он добавил, что министерство "принимает решения, которые поддерживают отрасль, сохраняя при этом доступность и качество связи"."Инициатива введения моратория на эти платежи ... действительно обсуждается, но конкретных решений по этому вопросу пока нет", - сообщил газете представитель "Билайна", добавив, что компания "безусловно поддерживает эту идею". Поддерживает идею и "Мегафон". "В случае принятия меры операторы смогут увеличить объем инвестиций в развитие сетей для обеспечения их бесперебойной работы", - отметил представитель этого оператора.По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, которые привод издание, основная часть выплат, поступающих в резерв универсального обслуживания, идет на прокладку линий связи и закупку и установку оборудования в отдаленных районах. Но, по его словам, нового оборудования в силу санкций и проблем с логистикой пока нет и отсутствие отчислений в резерв от операторов не приведет к ухудшению ситуации с обеспечением связи в этих районах.Также он отмечает, что вопрос устранения цифрового неравенства подвиснет еще на год. Кусков не исключает, что "через год правительству придется наверстывать упущенный год, что приведет, напротив, к росту этих отчислений со стороны операторов".

https://ria.ru/20220331/internet-1781126996.html

https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, андрей белоусов, денис кусков, ростелеком, билайн, мегафон