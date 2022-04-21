Рейтинг@Mail.ru
Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/svyaz-1784631566.html
Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах
Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах - РИА Новости, 21.04.2022
Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах
Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 году операторов связи от выплаты в 1,2% от их выручки на развитие связи в малых населенных... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:18
2022-04-21T09:18
экономика
андрей белоусов
денис кусков
ростелеком
билайн
мегафон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588377713_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_ce5645a664bb649b0be5e32590fa83f8.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 году операторов связи от выплаты в 1,2% от их выручки на развитие связи в малых населенных пунктах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.Соответствующая льгота содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций недружественных стран, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточняется в сообщении.По данным издания, работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор - государственный "Ростелеком". Он использует для этого средства из резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Источники сообщают, что эти выплаты производятся ежеквартально и они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.Представитель Минцифры подтвердил изданию, что предложение ввести мораторий на отчисления в резерв в 2022 году прорабатывается. Он добавил, что министерство "принимает решения, которые поддерживают отрасль, сохраняя при этом доступность и качество связи"."Инициатива введения моратория на эти платежи ... действительно обсуждается, но конкретных решений по этому вопросу пока нет", - сообщил газете представитель "Билайна", добавив, что компания "безусловно поддерживает эту идею". Поддерживает идею и "Мегафон". "В случае принятия меры операторы смогут увеличить объем инвестиций в развитие сетей для обеспечения их бесперебойной работы", - отметил представитель этого оператора.По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, которые привод издание, основная часть выплат, поступающих в резерв универсального обслуживания, идет на прокладку линий связи и закупку и установку оборудования в отдаленных районах. Но, по его словам, нового оборудования в силу санкций и проблем с логистикой пока нет и отсутствие отчислений в резерв от операторов не приведет к ухудшению ситуации с обеспечением связи в этих районах.Также он отмечает, что вопрос устранения цифрового неравенства подвиснет еще на год. Кусков не исключает, что "через год правительству придется наверстывать упущенный год, что приведет, напротив, к росту этих отчислений со стороны операторов".
https://ria.ru/20220331/internet-1781126996.html
https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588377713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4d2293fae2e47138ee98e8f932d9acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей белоусов, денис кусков, ростелеком, билайн, мегафон
09:18 21.04.2022
 
Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

"Ведомости": операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в фотобанк
Вышка сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 году операторов связи от выплаты в 1,2% от их выручки на развитие связи в малых населенных пунктах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Соответствующая льгота содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций недружественных стран, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточняется в сообщении.
По данным издания, работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор - государственный "Ростелеком". Он использует для этого средства из резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Источники сообщают, что эти выплаты производятся ежеквартально и они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.
Представитель Минцифры подтвердил изданию, что предложение ввести мораторий на отчисления в резерв в 2022 году прорабатывается. Он добавил, что министерство "принимает решения, которые поддерживают отрасль, сохраняя при этом доступность и качество связи".
Человек с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:58
Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета
"Инициатива введения моратория на эти платежи ... действительно обсуждается, но конкретных решений по этому вопросу пока нет", - сообщил газете представитель "Билайна", добавив, что компания "безусловно поддерживает эту идею". Поддерживает идею и "Мегафон". "В случае принятия меры операторы смогут увеличить объем инвестиций в развитие сетей для обеспечения их бесперебойной работы", - отметил представитель этого оператора.
По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, которые привод издание, основная часть выплат, поступающих в резерв универсального обслуживания, идет на прокладку линий связи и закупку и установку оборудования в отдаленных районах. Но, по его словам, нового оборудования в силу санкций и проблем с логистикой пока нет и отсутствие отчислений в резерв от операторов не приведет к ухудшению ситуации с обеспечением связи в этих районах.
Также он отмечает, что вопрос устранения цифрового неравенства подвиснет еще на год. Кусков не исключает, что "через год правительству придется наверстывать упущенный год, что приведет, напротив, к росту этих отчислений со стороны операторов".
5G - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 08:00Наука
Трудный путь к 5G: какие проблемы есть у новой мобильной связи в России
 
ЭкономикаАндрей БелоусовДенис КусковРостелекомБилайнМегафон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала