Операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах
"Ведомости": операторов могут освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах
Вышка сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 году операторов связи от выплаты в 1,2% от их выручки на развитие связи в малых населенных пунктах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Соответствующая льгота содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций недружественных стран, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточняется в сообщении.
По данным издания, работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор - государственный "Ростелеком". Он использует для этого средства из резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Источники сообщают, что эти выплаты производятся ежеквартально и они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.
Представитель Минцифры подтвердил изданию, что предложение ввести мораторий на отчисления в резерв в 2022 году прорабатывается. Он добавил, что министерство "принимает решения, которые поддерживают отрасль, сохраняя при этом доступность и качество связи".
"Инициатива введения моратория на эти платежи ... действительно обсуждается, но конкретных решений по этому вопросу пока нет", - сообщил газете представитель "Билайна", добавив, что компания "безусловно поддерживает эту идею". Поддерживает идею и "Мегафон". "В случае принятия меры операторы смогут увеличить объем инвестиций в развитие сетей для обеспечения их бесперебойной работы", - отметил представитель этого оператора.
По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, которые привод издание, основная часть выплат, поступающих в резерв универсального обслуживания, идет на прокладку линий связи и закупку и установку оборудования в отдаленных районах. Но, по его словам, нового оборудования в силу санкций и проблем с логистикой пока нет и отсутствие отчислений в резерв от операторов не приведет к ухудшению ситуации с обеспечением связи в этих районах.
Также он отмечает, что вопрос устранения цифрового неравенства подвиснет еще на год. Кусков не исключает, что "через год правительству придется наверстывать упущенный год, что приведет, напротив, к росту этих отчислений со стороны операторов".