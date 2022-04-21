https://ria.ru/20220421/sudzuki-1784631951.html

Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова

Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова - РИА Новости, 21.04.2022

Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции после встречи G20 в Вашингтоне пояснил, что не покидал зал во время начала выступления министра РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:20

2022-04-21T09:20

2022-04-21T09:20

в мире

сюнъити судзуки

япония

большая двадцатка

антон силуанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780394825_0:193:3072:1920_1920x0_80_0_0_56cdde1a8cff2666aa3290c147ba0490.jpg

ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции после встречи G20 в Вашингтоне пояснил, что не покидал зал во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова, чтобы иметь возможность выступить с осуждением в адрес Москвы в свете ситуации на Украине.Российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате. Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. Ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, покинули зал на время его выступления."Я не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России. Я указал, что действия РФ являются категорически неприемлемыми", - цитирует слова Судзуки агентство Киодо.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784408458.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сюнъити судзуки, япония, большая двадцатка, антон силуанов, россия