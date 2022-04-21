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Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова - РИА Новости, 21.04.2022
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Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова
Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова - РИА Новости, 21.04.2022
Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции после встречи G20 в Вашингтоне пояснил, что не покидал зал во время начала выступления министра РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:20
2022-04-21T09:20
в мире
сюнъити судзуки
япония
большая двадцатка
антон силуанов
россия
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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции после встречи G20 в Вашингтоне пояснил, что не покидал зал во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова, чтобы иметь возможность выступить с осуждением в адрес Москвы в свете ситуации на Украине.Российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате. Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. Ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, покинули зал на время его выступления."Я не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России. Я указал, что действия РФ являются категорически неприемлемыми", - цитирует слова Судзуки агентство Киодо.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
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в мире, сюнъити судзуки, япония, большая двадцатка, антон силуанов, россия
09:20 21.04.2022
 
Глава Минфина Японии объяснил, почему остался на выступление Силуанова

Глава Минфина Японии объяснил, почему остался в зале во время выступления Силуанова

© AP Photo / Leo CorreaСюнъити Судзуки
Сюнъити Судзуки - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Leo Correa
Сюнъити Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции после встречи G20 в Вашингтоне пояснил, что не покидал зал во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова, чтобы иметь возможность выступить с осуждением в адрес Москвы в свете ситуации на Украине.
Российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате. Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. Ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, покинули зал на время его выступления.
"Я не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России. Я указал, что действия РФ являются категорически неприемлемыми", - цитирует слова Судзуки агентство Киодо.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Глава британского минфина Риши Сунак подтвердил информацию, что представители Великобритании покинули заседание во время выступления российской стороны.
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Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".
Ранее министр финансов Индонезии, которая является председателем "большой двадцатки" в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
 
В миреСюнъити СудзукиЯпонияБольшая двадцаткаАнтон СилуановРоссия
 
 
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