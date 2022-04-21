https://ria.ru/20220421/sud-1784689834.html

"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"*

"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"* - РИА Новости, 21.04.2022

"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"*

Компания "Восход" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") подала иск к представителям запрещенной в России организации "Мужское государство"*, сообщается на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:12

2022-04-21T13:12

2022-04-21T13:46

происшествия

россия

нижегородский областной суд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Компания "Восход" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") подала иск к представителям запрещенной в России организации "Мужское государство"*, сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.Как следует из иска, с августа 2021 года "Мужское государство"* начало информационную атаку на рестораны сети, размещая в интернете призывы "к причинению убытков путем отказа от сделанных заказов".Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию против "Тануки" из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ."[В итоге] в рестораны, работающие под товарным знаком "Тануки", стали поступать заказы на приготовление блюд с доставкой и оплатой по факту получения заказа. Впоследствии потребители отказывались получать заказы по различным причинам. Вся продукция, которая была изготовлена по таким заказам, в дальнейшем утилизировалась, в результате чего, по мнению истца, … "Мужское государство"* причинило ему ущерб", - говорится в сообщении суда.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда, истец требует возместить ущерб в размере 158 165 рублей.Предварительное судебное заседание назначено на 11 мая.Нижегородский областной суд 18 октября 2021 года признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Сейчас его деятельность запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/tanuki-1749550067.html

https://ria.ru/20181221/1548397044.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижегородский областной суд