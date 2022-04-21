https://ria.ru/20220421/sud-1784689834.html
"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"*
"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"* - РИА Новости, 21.04.2022
"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"*
Компания "Восход" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") подала иск к представителям запрещенной в России организации "Мужское государство"*, сообщается на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:12
2022-04-21T13:12
2022-04-21T13:46
происшествия
россия
нижегородский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778124154_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_3356de3afb77809dd180bb4844919227.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Компания "Восход" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") подала иск к представителям запрещенной в России организации "Мужское государство"*, сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.Как следует из иска, с августа 2021 года "Мужское государство"* начало информационную атаку на рестораны сети, размещая в интернете призывы "к причинению убытков путем отказа от сделанных заказов".Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию против "Тануки" из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ."[В итоге] в рестораны, работающие под товарным знаком "Тануки", стали поступать заказы на приготовление блюд с доставкой и оплатой по факту получения заказа. Впоследствии потребители отказывались получать заказы по различным причинам. Вся продукция, которая была изготовлена по таким заказам, в дальнейшем утилизировалась, в результате чего, по мнению истца, … "Мужское государство"* причинило ему ущерб", - говорится в сообщении суда.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда, истец требует возместить ущерб в размере 158 165 рублей.Предварительное судебное заседание назначено на 11 мая.Нижегородский областной суд 18 октября 2021 года признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Сейчас его деятельность запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/tanuki-1749550067.html
https://ria.ru/20181221/1548397044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778124154_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f6ae755b5b112f81422d5423047fde6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородский областной суд
13:12 21.04.2022 (обновлено: 13:46 21.04.2022)
"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"*
"Тануки" подала в суд на "Мужское государство"* за информационную атаку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Компания "Восход" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") подала иск к представителям запрещенной в России организации "Мужское государство"*, сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.
Как следует из иска, с августа 2021 года "Мужское государство"* начало информационную атаку на рестораны сети, размещая в интернете призывы "к причинению убытков путем отказа от сделанных заказов".
Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию против "Тануки" из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ.
"[В итоге] в рестораны, работающие под товарным знаком "Тануки", стали поступать заказы на приготовление блюд с доставкой и оплатой по факту получения заказа. Впоследствии потребители отказывались получать заказы по различным причинам. Вся продукция, которая была изготовлена по таким заказам, в дальнейшем утилизировалась, в результате чего, по мнению истца, … "Мужское государство"* причинило ему ущерб", - говорится в сообщении суда.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда, истец требует возместить ущерб в размере 158 165 рублей.
Предварительное судебное заседание назначено на 11 мая.
Нижегородский областной суд 18 октября 2021 года признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Сейчас его деятельность запрещена, нарушение может обернуться уголовным делом.
* Экстремистская организация, запрещена в России