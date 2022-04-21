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Британцы испугались российского "Сармата"

Британцы испугались российского "Сармата" - РИА Новости, 21.04.2022

Британцы испугались российского "Сармата"

Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T04:49

2022-04-21T04:49

2022-04-21T09:59

в мире

великобритания

россия

сармат (ракета)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк."Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!" - написал EconomicSavvy."Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд", - отметил John Davidson UK."У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе", - поддержал предыдущего комментатора Omegatrooper."И наш (британский – Прим. ред.) премьер делает из нас мишень", - резюмировала diane7."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, великобритания, россия, сармат (ракета)