04:49 21.04.2022 (обновлено: 09:59 21.04.2022)
Британцы испугались российского "Сармата"
Читатели Daily Mail посетовали после испытания ракеты "Сармат", что из них делают мишень
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк.
"Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!" - написал EconomicSavvy.
"Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд", - отметил John Davidson UK.
"У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе", - поддержал предыдущего комментатора Omegatrooper.
"И наш (британский – Прим. ред.) премьер делает из нас мишень", - резюмировала diane7.
16 декабря 2021, 23:26Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
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