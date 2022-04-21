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Британцы испугались российского "Сармата" - РИА Новости, 21.04.2022
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Британцы испугались российского "Сармата"
Британцы испугались российского "Сармата" - РИА Новости, 21.04.2022
Британцы испугались российского "Сармата"
Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:49
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в мире
великобритания
россия
сармат (ракета)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк."Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!" - написал EconomicSavvy."Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд", - отметил John Davidson UK."У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе", - поддержал предыдущего комментатора Omegatrooper."И наш (британский – Прим. ред.) премьер делает из нас мишень", - резюмировала diane7."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, великобритания, россия, сармат (ракета)
04:49 21.04.2022 (обновлено: 09:59 21.04.2022)
 
Британцы испугались российского "Сармата"

Читатели Daily Mail посетовали после испытания ракеты "Сармат", что из них делают мишень

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк.
"Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!" - написал EconomicSavvy.
"Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд", - отметил John Davidson UK.
"У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе", - поддержал предыдущего комментатора Omegatrooper.
"И наш (британский – Прим. ред.) премьер делает из нас мишень", - резюмировала diane7.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
16 декабря 2021, 23:26
Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВеликобританияРоссияСармат (ракета)
 
 
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