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ВМС США не планируют операций в Черном море - РИА Новости, 22.04.2022
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ВМС США не планируют операций в Черном море
ВМС США не планируют операций в Черном море - РИА Новости, 22.04.2022
ВМС США не планируют операций в Черном море
Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-21T23:38
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в мире
сша
черное море
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море, то ответ - нет", - сказал он на брифинге для журналистов.
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в мире, сша, черное море, джон кирби
23:38 21.04.2022 (обновлено: 00:00 22.04.2022)
 
ВМС США не планируют операций в Черном море

ВМС США не планируют операций в Черном море, в том числе для деблокады портов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Эссен" во время учений Черноморского флота. Стоп-кадр видео
Сторожевой корабль Адмирал Эссен во время учений Черноморского флота. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" во время учений Черноморского флота. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море, то ответ - нет", - сказал он на брифинге для журналистов.
Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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В миреСШАЧерное мореДжон Кирби
 
 
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