https://ria.ru/20220421/ssha-1784819069.html

ВМС США не планируют операций в Черном море

ВМС США не планируют операций в Черном море - РИА Новости, 22.04.2022

ВМС США не планируют операций в Черном море

Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-21T23:38

2022-04-21T23:38

2022-04-22T00:00

в мире

сша

черное море

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море, то ответ - нет", - сказал он на брифинге для журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784802868.html

сша

черное море

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сша, черное море, джон кирби