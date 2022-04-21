https://ria.ru/20220421/ssha-1784819069.html
ВМС США не планируют операций в Черном море
ВМС США не планируют операций в Черном море - РИА Новости, 22.04.2022
ВМС США не планируют операций в Черном море
Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-21T23:38
2022-04-21T23:38
2022-04-22T00:00
в мире
сша
черное море
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Военно-морские силы США не планируют операций на Черном море, в том числе для деблокирования украинских портов, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях на Черном море, то ответ - нет", - сказал он на брифинге для журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784802868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, черное море, джон кирби
23:38 21.04.2022 (обновлено: 00:00 22.04.2022)
ВМС США не планируют операций в Черном море
ВМС США не планируют операций в Черном море, в том числе для деблокады портов