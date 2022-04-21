https://ria.ru/20220421/ssha-1784817765.html

США считают, что армия Китая помогает российской

США считают, что армия Китая помогает российской - РИА Новости, 21.04.2022

США считают, что армия Китая помогает российской

США считают, что армия Китая помогает российской, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:20

2022-04-21T23:20

2022-04-21T23:20

в мире

сша

китай

россия

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США считают, что армия Китая помогает российской, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Есть тревожные доказательства того, что Народная освободительная армия Китая предоставляет помощь российской армии через ряд прямых и непрямых каналов", - сказал Сингх в ходе онлайн-семинаре.Как заявил он, "Китай разделяет с Россией интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".

https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html

сша

китай

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, россия