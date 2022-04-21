https://ria.ru/20220421/ssha-1784817765.html
США считают, что армия Китая помогает российской
США считают, что армия Китая помогает российской - РИА Новости, 21.04.2022
США считают, что армия Китая помогает российской
США считают, что армия Китая помогает российской, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:20
2022-04-21T23:20
2022-04-21T23:20
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россия
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США считают, что армия Китая помогает российской, заявил в среду заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Есть тревожные доказательства того, что Народная освободительная армия Китая предоставляет помощь российской армии через ряд прямых и непрямых каналов", - сказал Сингх в ходе онлайн-семинаре.Как заявил он, "Китай разделяет с Россией интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".
https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия
США считают, что армия Китая помогает российской
Заместитель советника президента Сингх: США считают, что армия Китая помогает российской