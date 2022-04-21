https://ria.ru/20220421/ssha-1784807076.html

Экс-чиновник Пентагона заявил о технологической отсталости армии США

Экс-чиновник Пентагона заявил о технологической отсталости армии США - РИА Новости, 21.04.2022

Экс-чиновник Пентагона заявил о технологической отсталости армии США

США отстают в технологическом развитии и могут потерять преимущество перед Китаем и другими противниками, заявил Fox News ушедший в отставку высокопоставленный... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:29

2022-04-21T21:29

2022-04-21T22:40

в мире

сша

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США отстают в технологическом развитии и могут потерять преимущество перед Китаем и другими противниками, заявил Fox News ушедший в отставку высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп.Специалист рассказал, что ранее Вооруженные силы США блистали в таких сферах, как искусственный интеллект, однако сейчас коммерческие разработки превзошли военные. Это грозит тем, что противники Америки могут получить дополнительные преимущества, предостерег экс-сотрудник Минобороны."Они (технологии. — Прим. ред.) доступны любому, у кого есть ресурсы, ученые и возможности, так что наши противники или потенциальные противники могут иметь доступ к этой технологии, причем не только в рамках своей собственной экономики", — сказал Данлэп.По его словам, это стало возможно из-за "открытости" американского общества. Так, у конкурентов США есть доступ и к другим достижениям местных компаний. Эксперт считает, что Вашингтону следует внедрять технологии и разработки из частного сектора.Экс-чиновник также подчеркнул, что украинский кризис показал необходимость доступа к самым современным технологиям и вооружениям.Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, вооруженные силы сша