https://ria.ru/20220421/ssha-1784798883.html

Эксперт прокомментировал закрытие США портов для российских судов

Эксперт прокомментировал закрытие США портов для российских судов - РИА Новости, 21.04.2022

Эксперт прокомментировал закрытие США портов для российских судов

Закрытие США своих портов для российских судов носит символический характер, по факту последствий никаких не несет, считает научный сотрудник Центра... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:29

2022-04-21T20:29

2022-04-21T20:29

джо байден

сша

вашингтон (штат)

украина

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Закрытие США своих портов для российских судов носит символический характер, по факту последствий никаких не несет, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запрещает судам, которые ходят под российским флагом, принадлежат или используются в российских интересах, доступ в свои порты в рамках санкций из-за военной операции на Украине."По существу никаких (последствий). У нас очень малый и ничтожный обмен с США на наших судах. Сейчас он вообще практически прекратился с учетом ранее введенных санкций относительно сотрудничества с российскими предприятиями. Грубо говоря, даже если бы мы хотели что-то вывезти на российском корабле, нам это нельзя было бы купить", - прокомментировал РИА Новости эксперт.Основное количество кораблей и судов под российским флагом, которые хоть как-то заходили в американские порты, - некоторое количество частных российских яхт, но и эта активность свернулась, добавил он."Так что это чисто символический жест". - сказал Крамник.Он также отметил, что российские суда также практически не заходили в американские порты на дозаправку, поскольку они лежат вдали от основных маршрутов российских кораблей. Эксперт не исключил, что США могут попытаться принудить другие страны отказаться от приема российских судов.

https://ria.ru/20220421/port-1784758160.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784660253.html

сша

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джо байден, сша, вашингтон (штат), украина, санкции в отношении россии, в мире