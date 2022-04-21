18:35 21.04.2022 (обновлено: 18:51 21.04.2022)
США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире, заявили в МИД
Захарова: США злонамеренно раскачивают ситуацию в сфере международной безопасности
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США злонамеренно раскачивают ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала доклад госдепа США по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями.
"Указанный документ - очередная провальная попытка США выставить себя в качестве "непредвзятого судьи" имеющего право безапелляционно оценивать выполнение международных соглашений другими странами", - говорится в заявлении Захаровой. По ее словам, вряд ли найдется объективный наблюдатель, который будет готов всерьез и без скепсиса воспринимать подобные доклады от страны, разорвавшей за последние десятилетия целый ряд важнейших международных соглашений как "больше не отвечающих ее национальным интересам".
В этой связи она перечислила "деструктивные шаги Вашингтона в сфере контроля над вооружениями": разрушен договор по ПРО, "торпедировано" соглашение об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, в одностороннем порядке денонсирован договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), практически лишен жизнеспособности Договор по открытому небу. Официальный представитель МИД РФ также заявила, что посредством практикуемых с подачи США "совместных ядерных миссий" НАТО подрывается режим договора о нераспространении ядерного оружия, назвав ряд других действий Вашингтона по договоренностям.
"Вашингтон остается в своем "зазеркалье", упрямо пытаясь скрыть реальную ситуацию. А она в том, что именно США без тени сомнения на протяжении многих лет занимаются разрушением архитектуры контроля над вооружениями и злонамеренно раскачивают ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности", - заявила Захарова.