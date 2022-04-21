https://ria.ru/20220421/ssha-1784778238.html

США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире, заявили в МИД

США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2022

США злонамеренно раскачивают ситуацию в мире, заявили в МИД

США злонамеренно раскачивают ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:35

2022-04-21T18:35

2022-04-21T18:51

сша

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США злонамеренно раскачивают ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала доклад госдепа США по вопросам соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями."Указанный документ - очередная провальная попытка США выставить себя в качестве "непредвзятого судьи" имеющего право безапелляционно оценивать выполнение международных соглашений другими странами", - говорится в заявлении Захаровой. По ее словам, вряд ли найдется объективный наблюдатель, который будет готов всерьез и без скепсиса воспринимать подобные доклады от страны, разорвавшей за последние десятилетия целый ряд важнейших международных соглашений как "больше не отвечающих ее национальным интересам".В этой связи она перечислила "деструктивные шаги Вашингтона в сфере контроля над вооружениями": разрушен договор по ПРО, "торпедировано" соглашение об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, в одностороннем порядке денонсирован договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), практически лишен жизнеспособности Договор по открытому небу. Официальный представитель МИД РФ также заявила, что посредством практикуемых с подачи США "совместных ядерных миссий" НАТО подрывается режим договора о нераспространении ядерного оружия, назвав ряд других действий Вашингтона по договоренностям."Вашингтон остается в своем "зазеркалье", упрямо пытаясь скрыть реальную ситуацию. А она в том, что именно США без тени сомнения на протяжении многих лет занимаются разрушением архитектуры контроля над вооружениями и злонамеренно раскачивают ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20220419/stabilnost-1784295465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова