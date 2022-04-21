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NI: США ждет упадок из-за ошибки в отношениях с Россией и Украиной

NI: США ждет упадок из-за ошибки в отношениях с Россией и Украиной - РИА Новости, 21.04.2022

NI: США ждет упадок из-за ошибки в отношениях с Россией и Украиной

В интересах США стабильные отношения с Россией, однако политика Америки относительно Украины грозит Вашингтону серьезными последствиями, уверен обозреватель The РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:34

2022-04-21T18:34

2022-04-21T19:53

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В интересах США стабильные отношения с Россией, однако политика Америки относительно Украины грозит Вашингтону серьезными последствиями, уверен обозреватель The National Interest Брэндан Флинн.Автор напомнил, что еще в начале 2000-х в США понимали значимость России для Запада в соперничестве с Китаем и необходимость учитывать Украину как фактор отношений с Кремлем. Однако Вашингтон решил присоединить Киев к Западу. Американцы планировали создать "универсальный демократический мир", в который должны были войти Россия, страны Ближнего Востока и Китай."Именно это ошибочное видение, сложившееся в результате неверного толкования уроков победы Соединенных Штатов в холодной войне, и является причиной неправильной политики Америки на Украине", — заявил эксперт.Расширение НАТО и Евросоюза укрепили уверенность США в правильности такой политики, однако после конфликта в Южной Осетии в 2008 году стала понятна важность сфер влияния, продолжил Флинн. Однако в Вашингтоне проигнорировали этот сигнал и продолжили ревизионистскую и интервенционистскую политику, которая привела к катастрофам по всему миру.Обозреватель считает, что украинского кризиса не было бы, если бы США рассматривали свои интересы в республике с точки зрения отношений с Россией, а не с позиции "расширения охвата демократии". В результате американский ревизионизм привел мир к ряду катастроф по всему миру: перманентному хаосу в Афганистане и на всем Ближнем Востоке, росту влияния Ирана в Ираке, подъему Китая.Флинн обратил внимание на то, что теперь Пекин рассматривается в качестве главной угрозы для Вашингтона. По словам аналитика, еще на рубеже веков в Штатах понимали, что расширение НАТО приведет к сближению России и Китая, однако альянс принял новых членов.Эксперт напомнил о словах журналиста Фарида Закарии о том, что мир вступил в период "постамериканского" порядка. По мнению Флинна, это было неизбежно, но Вашингтон сам ускорил процесс, взвалив на себя новые обязательства."Соединенные Штаты продолжали громко говорить, хотя кнут в их руках становился все короче", — написал он.Автор добавил, что США больше не могут себе позволить тот "стиль жизни", который был у них ранее."Если масштабы обязательств Америки перед иностранными государствами и дальше будут превосходить ее мощь, неизбежным результатом станут новые кризисы и ускорение упадка", — подчеркнул он.Флинн призвал Штаты поддержать дипломатическое урегулирование украинского кризиса. По мнению аналитика, Украину можно принять в Евросоюз, но вопрос членства в НАТО для нее должен быть закрыт.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ западные страны ввели санкции против России. В первую очередь ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, объем финансирования которого составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220421/rynok-1784665601.html

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https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782759579.html

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Давид Андриясов

в мире, сша, россия, нато, украина