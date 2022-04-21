09:07 21.04.2022 (обновлено: 09:53 21.04.2022)
В Харьковской области нашли американские справочники по химической защите
В Харьковской области нашли американские справочники по химической и биологической защите
КУПЯНСК (Харьковская область, Украина), 21 апр - РИА Новости. Американские военные справочники по химической и биологической защите обнаружены на бывшей украинской заставе "Купянск Узловая" в Харьковской области, оставленной противником без боя, передает корреспондент РИА Новости.
Материалы опубликованы на русском языке британским издательством Jane's по заказу Агентства по снижению оборонной угрозы министерства обороны США. Справочник открывается перечислением признаков применения химического и биологического оружия.
Среди находок также соответствующая специальная экипировка польского и немецкого производства. Образцы изъяты для изучения российскими силовиками.
В ходе российской специальной военной операции были добыты и обнародованы доказательства того, что на Украине в рамках американской военно-биологической программы велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы. По данным Минобороны РФ, на территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.
Работы в рамках военно-биологической программы США аналогичны тем, что велись японскими военными из отряда №731, где ставились бесчеловечные опыты над людьми, сообщали в Минобороны. По данным министерства, США, в частности, проводили потенциально опасные испытания биологических препаратов над пациентами психиатрической больницы в городе Мерефе Харьковской области.
В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.