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Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные" - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220421/sony-1784754438.html
Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные"
Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные" - РИА Новости, 21.04.2022
Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные"
Sony перенесла премьеру первой главы сиквела "Человека-паука: Через вселенные" с 7 октября 2022 года на 2 июня 2023 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:59
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культура
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кино и сериалы
sony pictures
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Sony перенесла премьеру первой главы сиквела "Человека-паука: Через вселенные" с 7 октября 2022 года на 2 июня 2023 года, сообщает Deadline.Также стало известно, что вторая часть ленты выйдет 29 марта 2024 года. Оригинал стартовал в российском прокате в декабре 2018 года. В анимационной ленте было представлено несколько супергероев в костюме Паука: школьник, девушка, взрослый и грустный мужчина и даже Свин — все они из разных измерений, но были вынуждены объединить усилия в борьбе со злодеем. В проекте использовались разные анимационные техники и стили — компьютерная графика сочеталась с рисунками от руки. Картину тепло приняли критики, зрители и профессиональное сообщество. В 2019 этот "Человек-паук" получил премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" как лучший анимационный фильм.
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новости культуры, кино и сериалы, sony pictures
17:59 21.04.2022
 
Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные"

Sony перенесла релиз сиквела "Человек-паук: Через вселенные" на 2 июня 2023 года

© Фото : Sony Pictures 2018Кадр из фильма "Человек-паук: Через вселенные"
Кадр из фильма Человек-паук: Через вселенные - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Sony Pictures 2018
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Sony перенесла премьеру первой главы сиквела "Человека-паука: Через вселенные" с 7 октября 2022 года на 2 июня 2023 года, сообщает Deadline.
Также стало известно, что вторая часть ленты выйдет 29 марта 2024 года.
Оригинал стартовал в российском прокате в декабре 2018 года. В анимационной ленте было представлено несколько супергероев в костюме Паука: школьник, девушка, взрослый и грустный мужчина и даже Свин — все они из разных измерений, но были вынуждены объединить усилия в борьбе со злодеем.
В проекте использовались разные анимационные техники и стили — компьютерная графика сочеталась с рисунками от руки.
Картину тепло приняли критики, зрители и профессиональное сообщество. В 2019 этот "Человек-паук" получил премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" как лучший анимационный фильм.
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