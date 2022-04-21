https://ria.ru/20220421/sony-1784754438.html

Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные"

Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные" - РИА Новости, 21.04.2022

Sony перенесла релиз сиквела "Человека-паука: Через вселенные"

Sony перенесла премьеру первой главы сиквела "Человека-паука: Через вселенные" с 7 октября 2022 года на 2 июня 2023 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:59

2022-04-21T17:59

2022-04-21T17:59

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Sony перенесла премьеру первой главы сиквела "Человека-паука: Через вселенные" с 7 октября 2022 года на 2 июня 2023 года, сообщает Deadline.Также стало известно, что вторая часть ленты выйдет 29 марта 2024 года. Оригинал стартовал в российском прокате в декабре 2018 года. В анимационной ленте было представлено несколько супергероев в костюме Паука: школьник, девушка, взрослый и грустный мужчина и даже Свин — все они из разных измерений, но были вынуждены объединить усилия в борьбе со злодеем. В проекте использовались разные анимационные техники и стили — компьютерная графика сочеталась с рисунками от руки. Картину тепло приняли критики, зрители и профессиональное сообщество. В 2019 этот "Человек-паук" получил премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" как лучший анимационный фильм.

https://ria.ru/20220421/marvel-1784733519.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, sony pictures