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Совет при президенте не поддержал изъятие имущества у недружественных стран - РИА Новости, 21.04.2022
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Совет при президенте не поддержал изъятие имущества у недружественных стран
Совет при президенте не поддержал изъятие имущества у недружественных стран - РИА Новости, 21.04.2022
Совет при президенте не поддержал изъятие имущества у недружественных стран
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект Госсовета Крыма о принудительном изъятии... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:43
2022-04-21T18:55
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект Госсовета Крыма о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств, инициатива не содержит механизма регулирования и противоречит Конституции РФ, указывается в решении Совета.Как пояснил журналистам глава Совета и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, инициатива не содержит регулирующего механизма и противоречит статье 35 Конституции РФ, устанавливающей, что "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения".В решении также указано, что в Гражданском кодексе (ГК) уже предусмотрен правовой механизм, позволяющий правительству ввести ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юрлиц иностранных государств. Однако путем реторсий нельзя изымать объекты собственности иностранных государств, а их применение возможно в качестве исключительно ответных ограничений, указывается в документе.Крашенинников отмечает, что при необходимости разработки механизма избирательного изъятия собственности, нужно было бы продумать как перечень оснований для национализации, так и регулирование процедуры и механизмов контроля - "и это, конечно же, не ГК"."Исходя из заключения экспертов Совета, законопроект не может быть поддержан", - резюмировал политик.Ранее Госсовет Крыма внес в Госдуму проект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежали недружественным России странам или их гражданам. Принудительное изъятие имущества предлагалось осуществлять без выплаты компенсации его стоимости. Речь шла об объектах права собственности, к которым относятся движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы).Кроме того, законопроектом предусматривается наделение органов госвласти субъектов РФ своими законами определять порядок национализации имущества, а также определять орган госвласти субъекта РФ, уполномоченный на принятие решения о принудительном изъятии.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783256889.html
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павел крашенинников, госдума рф
15:43 21.04.2022 (обновлено: 18:55 21.04.2022)
 
Совет при президенте не поддержал изъятие имущества у недружественных стран

Совет при президенте отклонил законопроект об изъятии собственности недружественных стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект Госсовета Крыма о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств, инициатива не содержит механизма регулирования и противоречит Конституции РФ, указывается в решении Совета.
Как пояснил журналистам глава Совета и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, инициатива не содержит регулирующего механизма и противоречит статье 35 Конституции РФ, устанавливающей, что "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения".
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В решении также указано, что в Гражданском кодексе (ГК) уже предусмотрен правовой механизм, позволяющий правительству ввести ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юрлиц иностранных государств. Однако путем реторсий нельзя изымать объекты собственности иностранных государств, а их применение возможно в качестве исключительно ответных ограничений, указывается в документе.
Крашенинников отмечает, что при необходимости разработки механизма избирательного изъятия собственности, нужно было бы продумать как перечень оснований для национализации, так и регулирование процедуры и механизмов контроля - "и это, конечно же, не ГК".
"Исходя из заключения экспертов Совета, законопроект не может быть поддержан", - резюмировал политик.
Ранее Госсовет Крыма внес в Госдуму проект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежали недружественным России странам или их гражданам. Принудительное изъятие имущества предлагалось осуществлять без выплаты компенсации его стоимости. Речь шла об объектах права собственности, к которым относятся движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы).
Кроме того, законопроектом предусматривается наделение органов госвласти субъектов РФ своими законами определять порядок национализации имущества, а также определять орган госвласти субъекта РФ, уполномоченный на принятие решения о принудительном изъятии.
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