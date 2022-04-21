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Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/smerchi-1784640382.html
Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" на Украине
Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" на Украине
Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:12
2022-04-21T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника на замаскированном аэродроме.В ролике показана погрузка ракет, получение данных о цели, выход на позиции и огонь пусковой установки. Как уточнили в Минобороны, после залпа пусковые установки на максимальной скорости переместились на новые позиции, с которых произвели новые пуски."По данным разведки, на территории замаскированного аэродрома подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам", - сообщили министерстве.В российском военном ведомстве подчеркнули, что все поставленные цели уничтожаются гарантированно "с ювелирной точностью".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/iskander-1784300471.html
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Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч"
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч"
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60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:12 21.04.2022 (обновлено: 10:35 21.04.2022)
 
Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" на Украине

Минобороны показало видео работы РСЗО "Смерч" по замаскированному аэродрому на Украине

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника на замаскированном аэродроме.
В ролике показана погрузка ракет, получение данных о цели, выход на позиции и огонь пусковой установки. Как уточнили в Минобороны, после залпа пусковые установки на максимальной скорости переместились на новые позиции, с которых произвели новые пуски.
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"По данным разведки, на территории замаскированного аэродрома подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам", - сообщили министерстве.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что все поставленные цели уничтожаются гарантированно "с ювелирной точностью".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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