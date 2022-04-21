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Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики"

Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики" - РИА Новости, 21.04.2022

Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики"

Парламент Эстонии принял в третьем - окончательном - чтении закон о запрете использования "враждебной символики", сообщила в четверг пресс-служба высшего... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:16

2022-04-21T12:16

2022-04-21T12:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Парламент Эстонии принял в третьем - окончательном - чтении закон о запрете использования "враждебной символики", сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики, не уточнив, о какой именно символике идет речь."Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро", - говорится в сообщении.По словам председателя правовой комиссии Марeка Юргенсона, в тексте закона прямо не говорится о такой символике, как георгиевская ленточка или буква Z. "Разумеется, возможно, что такие символы, как георгиевская лента или буква Z, используются по иной причине. Полиция сможет сама решать, является ли демонстрация этих символов провокацией или нет", - приводит его слова пресс-служба. Юргенсон считает, что в любом случае "было бы разумно" отказаться от использования этих символов 9 мая или в другое время.Законопроект также квалифицирует как уголовное преступление "присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, или вооруженному формированию, участвующего в акте агрессии со стороны другого иностранного государства, участие в совершении или подготовке такого акта, а также его сознательную поддержку, в том числе финансовую". За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР, а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.

https://ria.ru/20220420/lentochka-1784506031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония