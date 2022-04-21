Рейтинг@Mail.ru
Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики" - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/simvolika-1784674677.html
Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики"
Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики" - РИА Новости, 21.04.2022
Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики"
Парламент Эстонии принял в третьем - окончательном - чтении закон о запрете использования "враждебной символики", сообщила в четверг пресс-служба высшего... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:16
2022-04-21T12:16
в мире
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:932:2048:2084_1920x0_80_0_0_d77e6dbec88052f1e8c116d27954e23e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Парламент Эстонии принял в третьем - окончательном - чтении закон о запрете использования "враждебной символики", сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики, не уточнив, о какой именно символике идет речь."Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро", - говорится в сообщении.По словам председателя правовой комиссии Марeка Юргенсона, в тексте закона прямо не говорится о такой символике, как георгиевская ленточка или буква Z. "Разумеется, возможно, что такие символы, как георгиевская лента или буква Z, используются по иной причине. Полиция сможет сама решать, является ли демонстрация этих символов провокацией или нет", - приводит его слова пресс-служба. Юргенсон считает, что в любом случае "было бы разумно" отказаться от использования этих символов 9 мая или в другое время.Законопроект также квалифицирует как уголовное преступление "присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, или вооруженному формированию, участвующего в акте агрессии со стороны другого иностранного государства, участие в совершении или подготовке такого акта, а также его сознательную поддержку, в том числе финансовую". За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР, а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
https://ria.ru/20220420/lentochka-1784506031.html
https://ria.ru/20220419/litva-1784332730.html
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:740:2048:2276_1920x0_80_0_0_cf1301b30e4d591eae24cedcfb16cc41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
12:16 21.04.2022
 
Парламент Эстонии запретил использование "враждебной символики"

Парламент Эстонии ввел штраф за публичную демонстрацию "враждебной символики"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Парламент Эстонии принял в третьем - окончательном - чтении закон о запрете использования "враждебной символики", сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики, не уточнив, о какой именно символике идет речь.
"Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 300 штрафных единиц, то есть 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 15:21
В Молдавии будут наказывать за ношение георгиевской ленточки в День Победы
По словам председателя правовой комиссии Марeка Юргенсона, в тексте закона прямо не говорится о такой символике, как георгиевская ленточка или буква Z. "Разумеется, возможно, что такие символы, как георгиевская лента или буква Z, используются по иной причине. Полиция сможет сама решать, является ли демонстрация этих символов провокацией или нет", - приводит его слова пресс-служба. Юргенсон считает, что в любом случае "было бы разумно" отказаться от использования этих символов 9 мая или в другое время.
Законопроект также квалифицирует как уголовное преступление "присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, или вооруженному формированию, участвующего в акте агрессии со стороны другого иностранного государства, участие в совершении или подготовке такого акта, а также его сознательную поддержку, в том числе финансовую". За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 16:22
Сейм Литвы запретил использование георгиевской ленточки
В среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР, а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
Девушка на трибуне стадиона Лужники перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Европа отменяет букву Z
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала