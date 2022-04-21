https://ria.ru/20220421/shtraf-1784679727.html

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов - РИА Новости, 21.04.2022

Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов

"Яндекс.Еду" оштрафовали за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:33

2022-04-21T12:33

2022-04-21T15:54

яндекс

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Яндекс.Еду" оштрафовали за утечку данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.Компания 1 марта проинформировала, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки привели к утечке в Сеть телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", инцидент не коснулся банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.Позднее в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды", там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" заявили, что сообщения о якобы новой утечке неверны: инцидент связан с ситуацией, о которой сервис уже оповещал ранее.В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что на основании судебного решения ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничили. В отношении ООО "Яндекс.Еда" составили протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных (часть 1 статьи 13.11 КоАП России предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей).Кроме того, некоторые пользователи сервиса подали к "Яндекс.Еде" коллективные и индивидуальные иски в связи с утечкой. По словам опрошенных РИА Новости юристов, шанс выиграть подобный иск оценивается довольно высоко, однако сумма компенсации вряд ли превысит пять тысяч рублей на одного заявителя.

https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html

москва

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия