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В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съемках фильма с Болдуином - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220421/shtraf-1784616032.html
В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съемках фильма с Болдуином
В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съемках фильма с Болдуином - РИА Новости, 21.04.2022
В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съемках фильма с Болдуином
Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:26
2022-04-21T05:27
культура
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма "Раст", на съемках которого актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, следует из официального документа ведомства.В нем обращается внимание на нарушения закона об охране труда. Компания обязана выплатить ведомству 136 793 доллара в течение 15 дней. В документе отмечается, что компания нарушила пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы.В середине марта газета Los Angeles Times сообщала, что Алек Болдуин подал иск против продюсеров "Раста". Актер настаивал, что не несет ответственности за смерть Хатчинс, и потребовал возместить убытки.Ранее муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
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сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
02:26 21.04.2022 (обновлено: 05:27 21.04.2022)
 
В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съемках фильма с Болдуином

В США оштрафовали кинокомпанию на 136 тысяч долларов из-за стрельбы на съемках с Болдуином

© Фото : @sergey.svetnoy/FacebookСъемки фильма "Раст" с участием Алека Болдуина
Съемки фильма Раст с участием Алека Болдуина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : @sergey.svetnoy/Facebook
Съемки фильма "Раст" с участием Алека Болдуина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бюро по охране труда и технике безопасности американского штата Нью-Мексико оштрафовало на сумму более 136 тысяч долларов компанию Rust Movie Productions LLC, занимавшуюся созданием фильма "Раст", на съемках которого актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, следует из официального документа ведомства.
"Работодатель не предоставил рабочее место, свободное от распознаваемых опасностей, которые вызывали или могли привести к смерти или серьезному физическому ущербу для сотрудников", - говорится в документе.
В нем обращается внимание на нарушения закона об охране труда. Компания обязана выплатить ведомству 136 793 доллара в течение 15 дней. В документе отмечается, что компания нарушила пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы.
В середине марта газета Los Angeles Times сообщала, что Алек Болдуин подал иск против продюсеров "Раста". Актер настаивал, что не несет ответственности за смерть Хатчинс, и потребовал возместить убытки.
Ранее муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:30Шоубиз
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