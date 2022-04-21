https://ria.ru/20220421/sholts-1784633921.html

СМИ: Шольцу грозит отставка из-за позиции по Украине

СМИ: Шольцу грозит отставка из-за позиции по Украине - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: Шольцу грозит отставка из-за позиции по Украине

Оппозиция может воспользоваться позицией канцлера Германии Олафа Шольца и спровоцировать его возможную отставку, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:32

2022-04-21T09:32

2022-04-21T09:32

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Оппозиция может воспользоваться позицией канцлера Германии Олафа Шольца и спровоцировать его возможную отставку, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины, пишет Spiegel.По словам авторов статьи, глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может внести на следующей неделе на пленарное заседание предложение о поставках тяжелых вооружений Киеву. Это ожидаемо приведет к явному пересмотру позиций всех основных политических сил ФРГ, хотя ранее союз ХДС и ХСС согласился объединиться с основным курсом Шольца и "не ерничать по мелочам"."Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге — и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства", — отмечается в материале.Такое положение опасно для канцлера в первую очередь из-за недовольства его нежеланием снабжать Украину тяжелым вооружением: отсутствие поддержки может в итоге привести к отставке."В этом случае позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия", — подытожили авторы статьи.Накануне немецкие СМИ сообщили, что Берлин в два раза сократил возможный экспортный список вооружений для Украины, вычеркнув из него тяжелое вооружение. По информации Bild, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера". Причем германский ВПК ранее выражал готовность отправить Киеву "многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе".В итоге список, изначально представленный украинской стороной, сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о которых просила Украине, остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив.

https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html

https://ria.ru/20220420/vooruzheniya-1784427482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, фридрих мерц, украина, германия, киев, bild, хдс/хсс