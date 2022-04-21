https://ria.ru/20220421/shkola-1784642699.html
Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре
Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре - РИА Новости, 21.04.2022
Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре
Первая в России школа, созданная по концессионному соглашению, введена в эксплуатацию в Сургуте, сообщает департамент общественных и внешних связей... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:20
2022-04-21T10:20
2022-04-21T10:23
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
сергей кравцов
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
социальный навигатор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Первая в России школа, созданная по концессионному соглашению, введена в эксплуатацию в Сургуте, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа."Это важное событие для жителей Сургута. Учитывая, как создавался этот объект, думаю, что большое значение он имеет и для страны в целом. Важная деталь – это то концессионное соглашение, которое не потребовало изменений в существенные условия по срокам, стоимости. Мы уложились в начальные обязательства", - приводятся в сообщении слова главы региона Натальи Комаровой.Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, участвовавший в режиме видеоконференции в общественной приемке школы, Югра стала первым регионом России, где формат концессионных соглашений начал успешно применяться для расширения количества мест в образовательных учреждениях, в связи с чем именно опыт автономного округа взят за основу федеральной методики строительства школ.По данным департамента образования и науки Югры, средняя общеобразовательная школа №9 общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров расположилась в 39 микрорайоне Сургута, рассчитана на 550 учебных мест и состоит из пяти блоков. Учебный блок включает в себя кабинеты робототехники и программирования, а также кабинеты начальных классов, трансформируемые в естественно-научное пространство, в сферу изучения химических явлений и процессов и в предметно-пространственную среду по краеведению. Также в школе имеются пищеблок, медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами, спортивный зал, бассейн и хореографические кабинеты, библиотечная аудитория, читальный зал и административный блок. Помимо этого, по информации властей, в школе будут работать кружки и секции спортивной, естественно-научной, художественной и технической направленности.Форма концессионного соглашения была разработана региональным департаментом образования совместно с Фондом развития Югры и другими профильными ведомствами. Как сообщил заместитель губернатора Югры - директор департамента экономического развития Роман Генкель, стоимость объекта составила 903,8 миллиона рублей, построено здание было за три года. На ближайшие 5 лет обязательства по технической эксплуатации объекта и оказанию услуг по дополнительному образованию закреплены за инвестором.
https://ria.ru/20220420/rayon-1784423032.html
https://ria.ru/20220413/podderzhka-1783361844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья комарова, сергей кравцов, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сн_образование
10:20 21.04.2022 (обновлено: 10:23 21.04.2022)
Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре
Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Первая в России школа, созданная по концессионному соглашению, введена в эксплуатацию в Сургуте, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
"Это важное событие для жителей Сургута
. Учитывая, как создавался этот объект, думаю, что большое значение он имеет и для страны в целом. Важная деталь – это то концессионное соглашение, которое не потребовало изменений в существенные условия по срокам, стоимости. Мы уложились в начальные обязательства", - приводятся в сообщении слова главы региона Натальи Комаровой
.
Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
, участвовавший в режиме видеоконференции в общественной приемке школы, Югра стала первым регионом России, где формат концессионных соглашений начал успешно применяться для расширения количества мест в образовательных учреждениях, в связи с чем именно опыт автономного округа взят за основу федеральной методики строительства школ.
По данным департамента образования и науки Югры, средняя общеобразовательная школа №9 общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров расположилась в 39 микрорайоне Сургута, рассчитана на 550 учебных мест и состоит из пяти блоков. Учебный блок включает в себя кабинеты робототехники и программирования, а также кабинеты начальных классов, трансформируемые в естественно-научное пространство, в сферу изучения химических явлений и процессов и в предметно-пространственную среду по краеведению. Также в школе имеются пищеблок, медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами, спортивный зал, бассейн и хореографические кабинеты, библиотечная аудитория, читальный зал и административный блок. Помимо этого, по информации властей, в школе будут работать кружки и секции спортивной, естественно-научной, художественной и технической направленности.
Форма концессионного соглашения была разработана региональным департаментом образования совместно с Фондом развития Югры и другими профильными ведомствами. Как сообщил заместитель губернатора Югры - директор департамента экономического развития Роман Генкель, стоимость объекта составила 903,8 миллиона рублей, построено здание было за три года. На ближайшие 5 лет обязательства по технической эксплуатации объекта и оказанию услуг по дополнительному образованию закреплены за инвестором.