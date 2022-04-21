https://ria.ru/20220421/shkola-1784642699.html

Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре

Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре - РИА Новости, 21.04.2022

Первая в России построенная по концессии школа открылась в Югре

Первая в России школа, созданная по концессионному соглашению, введена в эксплуатацию в Сургуте, сообщает департамент общественных и внешних связей... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:20

2022-04-21T10:20

2022-04-21T10:23

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

сергей кравцов

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Первая в России школа, созданная по концессионному соглашению, введена в эксплуатацию в Сургуте, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа."Это важное событие для жителей Сургута. Учитывая, как создавался этот объект, думаю, что большое значение он имеет и для страны в целом. Важная деталь – это то концессионное соглашение, которое не потребовало изменений в существенные условия по срокам, стоимости. Мы уложились в начальные обязательства", - приводятся в сообщении слова главы региона Натальи Комаровой.Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, участвовавший в режиме видеоконференции в общественной приемке школы, Югра стала первым регионом России, где формат концессионных соглашений начал успешно применяться для расширения количества мест в образовательных учреждениях, в связи с чем именно опыт автономного округа взят за основу федеральной методики строительства школ.По данным департамента образования и науки Югры, средняя общеобразовательная школа №9 общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров расположилась в 39 микрорайоне Сургута, рассчитана на 550 учебных мест и состоит из пяти блоков. Учебный блок включает в себя кабинеты робототехники и программирования, а также кабинеты начальных классов, трансформируемые в естественно-научное пространство, в сферу изучения химических явлений и процессов и в предметно-пространственную среду по краеведению. Также в школе имеются пищеблок, медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами, спортивный зал, бассейн и хореографические кабинеты, библиотечная аудитория, читальный зал и административный блок. Помимо этого, по информации властей, в школе будут работать кружки и секции спортивной, естественно-научной, художественной и технической направленности.Форма концессионного соглашения была разработана региональным департаментом образования совместно с Фондом развития Югры и другими профильными ведомствами. Как сообщил заместитель губернатора Югры - директор департамента экономического развития Роман Генкель, стоимость объекта составила 903,8 миллиона рублей, построено здание было за три года. На ближайшие 5 лет обязательства по технической эксплуатации объекта и оказанию услуг по дополнительному образованию закреплены за инвестором.

https://ria.ru/20220420/rayon-1784423032.html

https://ria.ru/20220413/podderzhka-1783361844.html

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, наталья комарова, сергей кравцов, сургут, россия, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сн_образование