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Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников - РИА Новости, 21.04.2022
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Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников
Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников - РИА Новости, 21.04.2022
Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников
Около 44% граждан Сербии на референдуме впервые проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, причина евроскептицизма – кризис вокруг Украины, РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:45
2022-04-21T15:45
в мире
сербия
украина
евросоюз
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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Около 44% граждан Сербии на референдуме впервые проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, причина евроскептицизма – кризис вокруг Украины, свидетельствуют результаты соцопроса авторитетного агентства Ipsos.Примечательно, что публикация появилась в четверг в массовом издании Blic, относящемся к медиахолдингу Axel Sprienger, известному своей критической позицией по отношению к РФ."Впервые с тех пор, как отслеживаются тренды в связи с европейской интеграцией, зафиксировано, что большее числе граждан Сербии не проголосовали бы за вступление в ЕС в случае референдума, чем те, кто интеграцию бы поддержал. В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто ее поддерживает", - заявил изданию Blic глава агентства Марко Уляревич."Прошедший месяц принес нам продолжение роста числа людей, которые противятся вступлению в ЕС, с еще более острым падением числа поддерживающих интеграцию. Сейчас 34,9% граждан на референдуме поддержали бы вступление Сербии в ЕС, а против проголосовали бы 43,8%", - указал директор Ipsos и уточнил, что оставшиеся пока не сформировали мнение по этому вопросу.По его словам, несмотря на успешное балансирование властей Сербии во внешней политике именно нынешняя ситуация вокруг Украины повлияла на общественное мнение."Ежедневное давление с тем, чтобы Сербия определилась и присоединилась к санкциям против России, подталкивает граждан к тому, чтобы по-другому относиться к ЕС. Конечно, Россия не сидит сложа руки и использует свою "мягкую силу", которая происходит, прежде всего, из энергетической зависимости Сербии, а также международной поддержки в международных организациях в связи со статусом Косово, что внешне не очень заметно", - подчеркнул организатор опроса.В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220421/gaz-1784681749.html
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в мире, сербия, украина, евросоюз
15:45 21.04.2022
 
Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников

Ipsos: доля сторонников членства Сербии в Евросоюза упала из-за ситуации на Украине

© Sputnik / Александар Джорович / Перейти в фотобанкГраффити с изображением президента России Владимира Путина и надписью "Брат" на стене дома в Белграде
Граффити с изображением президента России Владимира Путина и надписью Брат на стене дома в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Граффити с изображением президента России Владимира Путина и надписью "Брат" на стене дома в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Около 44% граждан Сербии на референдуме впервые проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, причина евроскептицизма – кризис вокруг Украины, свидетельствуют результаты соцопроса авторитетного агентства Ipsos.
Примечательно, что публикация появилась в четверг в массовом издании Blic, относящемся к медиахолдингу Axel Sprienger, известному своей критической позицией по отношению к РФ.
"Впервые с тех пор, как отслеживаются тренды в связи с европейской интеграцией, зафиксировано, что большее числе граждан Сербии не проголосовали бы за вступление в ЕС в случае референдума, чем те, кто интеграцию бы поддержал. В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто ее поддерживает", - заявил изданию Blic глава агентства Марко Уляревич.
"Прошедший месяц принес нам продолжение роста числа людей, которые противятся вступлению в ЕС, с еще более острым падением числа поддерживающих интеграцию. Сейчас 34,9% граждан на референдуме поддержали бы вступление Сербии в ЕС, а против проголосовали бы 43,8%", - указал директор Ipsos и уточнил, что оставшиеся пока не сформировали мнение по этому вопросу.
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По его словам, несмотря на успешное балансирование властей Сербии во внешней политике именно нынешняя ситуация вокруг Украины повлияла на общественное мнение.
"Ежедневное давление с тем, чтобы Сербия определилась и присоединилась к санкциям против России, подталкивает граждан к тому, чтобы по-другому относиться к ЕС. Конечно, Россия не сидит сложа руки и использует свою "мягкую силу", которая происходит, прежде всего, из энергетической зависимости Сербии, а также международной поддержки в международных организациях в связи со статусом Косово, что внешне не очень заметно", - подчеркнул организатор опроса.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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