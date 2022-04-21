Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников
Ipsos: доля сторонников членства Сербии в Евросоюза упала из-за ситуации на Украине
© Sputnik / Александар Джорович / Перейти в фотобанкГраффити с изображением президента России Владимира Путина и надписью "Брат" на стене дома в Белграде
© Sputnik / Александар Джорович
Граффити с изображением президента России Владимира Путина и надписью "Брат" на стене дома в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Около 44% граждан Сербии на референдуме впервые проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, причина евроскептицизма – кризис вокруг Украины, свидетельствуют результаты соцопроса авторитетного агентства Ipsos.
Примечательно, что публикация появилась в четверг в массовом издании Blic, относящемся к медиахолдингу Axel Sprienger, известному своей критической позицией по отношению к РФ.
"Впервые с тех пор, как отслеживаются тренды в связи с европейской интеграцией, зафиксировано, что большее числе граждан Сербии не проголосовали бы за вступление в ЕС в случае референдума, чем те, кто интеграцию бы поддержал. В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто ее поддерживает", - заявил изданию Blic глава агентства Марко Уляревич.
"Прошедший месяц принес нам продолжение роста числа людей, которые противятся вступлению в ЕС, с еще более острым падением числа поддерживающих интеграцию. Сейчас 34,9% граждан на референдуме поддержали бы вступление Сербии в ЕС, а против проголосовали бы 43,8%", - указал директор Ipsos и уточнил, что оставшиеся пока не сформировали мнение по этому вопросу.
По его словам, несмотря на успешное балансирование властей Сербии во внешней политике именно нынешняя ситуация вокруг Украины повлияла на общественное мнение.
"Ежедневное давление с тем, чтобы Сербия определилась и присоединилась к санкциям против России, подталкивает граждан к тому, чтобы по-другому относиться к ЕС. Конечно, Россия не сидит сложа руки и использует свою "мягкую силу", которая происходит, прежде всего, из энергетической зависимости Сербии, а также международной поддержки в международных организациях в связи со статусом Косово, что внешне не очень заметно", - подчеркнул организатор опроса.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.