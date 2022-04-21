https://ria.ru/20220421/serbiya-1784733813.html

Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников

Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников - РИА Новости, 21.04.2022

Доля противников членства Сербии в ЕС впервые превзошла процент сторонников

Около 44% граждан Сербии на референдуме впервые проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, причина евроскептицизма – кризис вокруг Украины, РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:45

2022-04-21T15:45

2022-04-21T15:45

в мире

сербия

украина

евросоюз

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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Около 44% граждан Сербии на референдуме впервые проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, причина евроскептицизма – кризис вокруг Украины, свидетельствуют результаты соцопроса авторитетного агентства Ipsos.Примечательно, что публикация появилась в четверг в массовом издании Blic, относящемся к медиахолдингу Axel Sprienger, известному своей критической позицией по отношению к РФ."Впервые с тех пор, как отслеживаются тренды в связи с европейской интеграцией, зафиксировано, что большее числе граждан Сербии не проголосовали бы за вступление в ЕС в случае референдума, чем те, кто интеграцию бы поддержал. В марте у нас был резкий рост числа людей, которые выступают против евроинтеграции, сопровождаемый спадом числа тех, кто ее поддерживает", - заявил изданию Blic глава агентства Марко Уляревич."Прошедший месяц принес нам продолжение роста числа людей, которые противятся вступлению в ЕС, с еще более острым падением числа поддерживающих интеграцию. Сейчас 34,9% граждан на референдуме поддержали бы вступление Сербии в ЕС, а против проголосовали бы 43,8%", - указал директор Ipsos и уточнил, что оставшиеся пока не сформировали мнение по этому вопросу.По его словам, несмотря на успешное балансирование властей Сербии во внешней политике именно нынешняя ситуация вокруг Украины повлияла на общественное мнение."Ежедневное давление с тем, чтобы Сербия определилась и присоединилась к санкциям против России, подталкивает граждан к тому, чтобы по-другому относиться к ЕС. Конечно, Россия не сидит сложа руки и использует свою "мягкую силу", которая происходит, прежде всего, из энергетической зависимости Сербии, а также международной поддержки в международных организациях в связи со статусом Косово, что внешне не очень заметно", - подчеркнул организатор опроса.В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220421/gaz-1784681749.html

https://ria.ru/20220421/serbiya-1784732435.html

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, украина, евросоюз