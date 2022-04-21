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Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз - РИА Новости, 21.04.2022
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Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз
Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз - РИА Новости, 21.04.2022
Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз
Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал пересмотреть планы Белграда по интеграции в ЕС на фоне давления Запада с требованиями поддержать санкции в отношении... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:41
2022-04-21T15:41
в мире
сербия
мвд сербии
александр вулин
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал пересмотреть планы Белграда по интеграции в ЕС на фоне давления Запада с требованиями поддержать санкции в отношении России.Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшийся не определились. По мнению социологов, ежедневное давление с тем, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, подталкивает граждан к тому, чтобы по-другому относится к ЕС."В данный момент доверие к ЕС у сербов на историческом минимуме. Если бы президент Вучич выступил всего с одной речью, в которой бы выразил сомнение в нашем европейском пути и нашем европейском будущем, гарантирую вам, что доверие к пути в ЕС было бы еще меньше, чем к НАТО, а вы знаете, что НАТО - одна из наименее популярных структур среди сербов", - цитирует пресс-служба МВД Вулина.Он указал на ожидаемую резолюцию Европейского парламента с требованием к официальному Белграду поддержать санкции в отношении России. "То, что делает Европарламент, наилучшим образом показывает, что мы не должны быть в ЕС. Сначала (международный трибунал по бывшей Югославии) Гаага, потом признание Косово, потом требования отказаться от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, сейчас – чтобы мы ввели санкции против РФ. Пришло время сказать себе – мы военно-нейтральная страна, давайте будем и политически нейтральной", - подчеркнул сербский министр.По словам Вулина, если Европарламент примет резолюцию, принуждающую Сербию к введению санкций в отношении России, в политическом смысле это будет сигнал того, что "ЕС не желает Сербию в своем составе". "Они измеряют нашу любовь к Европе ненавистью к России – если любите Европу, должны ненавидеть РФ. Не хочу ненавидеть Россию, не хочу ненавидеть никого. У меня есть право не потерять ни одного друга, я не участвую в ваших конфликтах", - отметил глава МВД Сербии.В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784012506.html
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782545935.html
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в мире, сербия, мвд сербии, александр вулин, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
15:41 21.04.2022
 
Глава МВД Сербии призвал пересмотреть планы по интеграции в Евросоюз

Глава МВД Сербии Вулин призвал пересмотреть планы по интеграции в ЕС на фоне санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МВД Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин призвал пересмотреть планы Белграда по интеграции в ЕС на фоне давления Запада с требованиями поддержать санкции в отношении России.
Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшийся не определились. По мнению социологов, ежедневное давление с тем, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, подталкивает граждан к тому, чтобы по-другому относится к ЕС.
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"В данный момент доверие к ЕС у сербов на историческом минимуме. Если бы президент Вучич выступил всего с одной речью, в которой бы выразил сомнение в нашем европейском пути и нашем европейском будущем, гарантирую вам, что доверие к пути в ЕС было бы еще меньше, чем к НАТО, а вы знаете, что НАТО - одна из наименее популярных структур среди сербов", - цитирует пресс-служба МВД Вулина.
Он указал на ожидаемую резолюцию Европейского парламента с требованием к официальному Белграду поддержать санкции в отношении России. "То, что делает Европарламент, наилучшим образом показывает, что мы не должны быть в ЕС. Сначала (международный трибунал по бывшей Югославии) Гаага, потом признание Косово, потом требования отказаться от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, сейчас – чтобы мы ввели санкции против РФ. Пришло время сказать себе – мы военно-нейтральная страна, давайте будем и политически нейтральной", - подчеркнул сербский министр.
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По словам Вулина, если Европарламент примет резолюцию, принуждающую Сербию к введению санкций в отношении России, в политическом смысле это будет сигнал того, что "ЕС не желает Сербию в своем составе". "Они измеряют нашу любовь к Европе ненавистью к России – если любите Европу, должны ненавидеть РФ. Не хочу ненавидеть Россию, не хочу ненавидеть никого. У меня есть право не потерять ни одного друга, я не участвую в ваших конфликтах", - отметил глава МВД Сербии.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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