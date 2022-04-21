В Сербии нет ни пророссийской, ни антироссийской истерии, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: в стране нет ни пророссийской, ни антироссийской истерии
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 апр – РИА Новости. В Сербии нет ни пророссийской, ни антироссийской истерии, и Белград выдерживает большое внешнее давление, не поддерживая санкции Запада в отношении РФ, заявил сербский президент Александр Вучич.
Сербский президент в четверг наградил орденом Сербского флага II степени главу Европейского агентства судебного сотрудничества Евроюст (Eurojust) Ладислава Хамрана, после чего сделал заявления для СМИ, среди прочего указал на "давление в связи с введением санкций России".
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"С одной стороны страстно "болеют" за российскую сторону, на другой стороне – полностью антироссийская позиция. А у нас есть нечто намного важнее. Позиция Сербии – ключевая. Я горжусь тем, что в Сербии не существует ни антироссийской, ни антиукраинской истерии. Что мы не позволяем, чтобы был уничтожен памятник поэту Тарасу Шевченко в Нови-Саде и что не выкидываем (из школьной и культурной программы) Достоевского, Чайковского, Гоголя", - заявил Вучич журналистам.
"Мы единственная страна в Европе, которая не ввела ни одной ограничительной меры против России. Нам это приносит разные проблемы, и нет никаких сомнений, что платим за это высокую цену. Это все, что могу вам сказать сейчас, но иногда в международной политике, где не существует морали и права, хорошо, что есть кто-то, кто придерживается принципов, как мы", - указал сербский лидер.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.