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США приостановили экспортные привилегии "Авиастар" за нарушение санкций - РИА Новости, 21.04.2022
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США приостановили экспортные привилегии "Авиастар" за нарушение санкций
США приостановили экспортные привилегии "Авиастар" за нарушение санкций - РИА Новости, 21.04.2022
США приостановили экспортные привилегии "Авиастар" за нарушение санкций
Министерство торговли США объявило, что за нарушение вводимых им санкций приостанавливает экспортные привилегии российского грузового авиаперевозчика... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:45
2022-04-21T23:56
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Министерство торговли США объявило, что за нарушение вводимых им санкций приостанавливает экспортные привилегии российского грузового авиаперевозчика "Авиастар".Постановление, согласно пресс-релизу, "временно отзывает все экспортные привилегии российского грузового авиаперевозчика "Авиастар" из-за продолжающихся нарушений всеобъемлющих мер экспортного контроля, введенных против России министерством торговли"."Авиастар" лишается, в частности, права экспорта из США и реэкспорта товаров, подпадающих под действие экспортного контроля, пояснили в министерстве.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
23:45 21.04.2022 (обновлено: 23:56 21.04.2022)
 
США приостановили экспортные привилегии "Авиастар" за нарушение санкций

Минторг США приостановил экспортные привилегии "Авиастар" за нарушение санкций

© AP Photo / Jose Luis MaganaБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Министерство торговли США объявило, что за нарушение вводимых им санкций приостанавливает экспортные привилегии российского грузового авиаперевозчика "Авиастар".
Постановление, согласно пресс-релизу, "временно отзывает все экспортные привилегии российского грузового авиаперевозчика "Авиастар" из-за продолжающихся нарушений всеобъемлющих мер экспортного контроля, введенных против России министерством торговли".
"Авиастар" лишается, в частности, права экспорта из США и реэкспорта товаров, подпадающих под действие экспортного контроля, пояснили в министерстве.
Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: Четыре кольца санкций против России: как страна противостоит давлению? - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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