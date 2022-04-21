https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784816191.html

В ОАГ проголосовали за приостановку статуса России в качестве наблюдателя

В ОАГ проголосовали за приостановку статуса России в качестве наблюдателя - РИА Новости, 21.04.2022

В ОАГ проголосовали за приостановку статуса России в качестве наблюдателя

Совет Организации американских государств (ОАГ) в четверг проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:00

2022-04-21T23:00

2022-04-21T23:00

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

организация американских государств

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Совет Организации американских государств (ОАГ) в четверг проголосовал за лишение России статуса постоянного наблюдателя при организации из-за событий на Украине.Трансляция голосования велась на сайте ОАГ.На внеочередном заседании, которое стартовало около 15.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), участники рассматривали проект резолюции о "немедленной приостановке статуса РФ в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ". Резолюция подразумевает, что данное решение будет действовать в силе до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине и не выведет с ее территории свои войска.В поддержку данного документа проголосовали 25 стран, против - ни одной. Ряд стран воздержались от голосования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/priostanovka-1783426914.html

https://ria.ru/20220414/mvf-1783567992.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, организация американских государств