https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784815023.html

На Западе оценили возможность санкций против Китая по антироссийской модели

На Западе оценили возможность санкций против Китая по антироссийской модели - РИА Новости, 21.04.2022

На Западе оценили возможность санкций против Китая по антироссийской модели

Эксперты рассказали в интервью британской газете The Economist, смогут ли США ввести санкции против Китая по "антироссийской модели". РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:49

2022-04-21T22:49

2022-04-21T23:54

экономика

китай

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали в интервью британской газете The Economist, смогут ли США ввести санкции против Китая по "антироссийской модели".Большинство специалистов сошлись во мнении, что Соединенным Штатам не удастся нанести урон второй экономике планеты без серьезных последствий для собственной финансовой системы.По мнению Эсвара Прасада из Корнеллского университета, у Вашингтона и его союзников есть определенные инструменты давления на потенциального противника. Пекин держит две трети валютных резервов (всего 3,2 триллиона долларов) в государственных облигациях западных стран, поэтому США могут арестовать эти активы в случае необходимости.В качестве ответной меры Китай конфискует 3,6 триллиона долларов прямых иностранных инвестиций и акции на сумму 2,2 триллиона, предупредил Джерард ДиПиппо из Центра стратегических международных исследований.Санкции в отношении остальных экономических институтов Пекина приведут к эффекту бумеранга. По данным Совета по финансовой стабильности, четыре из 30 "системно значимых" банков мира расположены в Китае. Нанести им ущерб означает ударить по западным учреждениям, которые давали им кредиты или держали у них счета, отмечают аналитики.Главным источником влияния Поднебесной западные специалисты считают ее обширный внутренний рынок. Конечно, США при желании могут лишить Пекин доступа к некоторым высокотехнологичным разработкам, например, полупроводникам. Однако это будет "выстрелом в ногу", поскольку сократит прибыли американских производителей на 37 процентов и лишит рабочих мест 120 тысяч человек, подытожили эксперты.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры затронули прежде всего банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

китай

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, китай, сша, санкции в отношении россии